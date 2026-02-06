Un bărbat beat a sărit de la etajul 3 al unui bloc din Broșteni



Un bărbat de 49 de ani, aflat sub influența alcoolului, a sărit de la etajul 3 al unui bloc din oraș, joi noaptea, 5 februarie 2026, în jurul orei 23:27. Acesta a fost transportat la spital cu răni la nivelul picioarelor.

Poliția Orașului Broșteni a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la faptul că un bărbat s-a aruncat de la balconul unui apartament de la etajul 3 al blocului A4, scara A.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă, care a identificat persoana vătămată. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, din Broșteni, se afla în stare evidentă de ebrietate și acuza dureri la nivelul picioarelor. Din primele verificări, acesta a sărit intenționat de la balconul apartamentului său.

Un martor care se afla în zonă a observat incidentul și a sunat imediat la 112. Acesta a relatat că a văzut bărbatul pe balcon, strigând că vrea să se sinucidă, după care s-a aruncat în gol. Martorul s-a apropiat de persoana căzută și i-a acordat primul ajutor până la sosirea echipajelor de intervenție.

Un echipaj SMURD/SAJ a acordat îngrijiri medicale la locul evenimentului, iar bărbatul a fost ulterior transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru investigații și tratament.