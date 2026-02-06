Lucrări în plină desfășurare la podul de pe DN 2E din Vicovu de Sus: constructorul a început dezafectarea suprastructurii



Pe șantierul podului de pe DN 2E, la kilometrul 79+179, peste râul Suceava, constructorul este mobilizat și a demarat lucrările de dezafectare a elementelor de suprastructură, anunță DRDP Iași.

Podul este închis circulației rutiere începând de miercuri, 29 ianuarie 2026, ora 10:00, măsură necesară pentru executarea în siguranță a lucrărilor de reabilitare. Traficul este deviat pe rute ocolitoare stabilite conform avizului Poliției Rutiere.

Lucrările vizează reabilitarea completă a podului, inclusiv intervenții la infrastructură (cămășuiri) și suprastructură (înlocuirea grinzilor și placă de suprabetonare). După finalizarea proiectului, podul va avea o lățime totală de 11,80 metri, din care 7,80 metri parte carosabilă (două benzi de 3,90 metri fiecare) și două trotuare de 1,00 metru fiecare, echipate cu parapet de siguranță tip H4B și parapet pietonal metalic zincat. Podul are o lungime totală de 130 de metri și 5 deschideri.

Antreprenorul general al lucrărilor este Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL – POD PROIECT SRL. Valoarea contractului se ridică la 20,814 milioane de lei fără TVA, iar durata de execuție este de 16 luni.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să respecte indicatoarele și semnalizările rutiere din zonă și să folosească rutele alternative indicate.