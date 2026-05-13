Tânăr de 20 de ani, fără permis și cu alcoolemie de peste 2,3 g‰, reținut după ce a căzut cu motocicleta în Rădăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 20 de ani din municipiul Rădăuți a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident rutier în timp ce conducea sub influența alcoolului, fără permis de conducere.

Foto simbol

Incidentul s-a produs duminică, 10 mai 2026, în jurul orei 22:51, pe strada Simion Bărnuțiu din Rădăuți.

Potrivit datelor din anchetă, un tânăr în vârstă de 20 de ani, a condus un motociclu marca Piaggio și, neadaptând viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției, dezechilibrându-se și căzând pe carosabil.

În urma accidentului, tânărul a suferit un traumatism cranio-cerebral (TCC) și a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru îngrijiri medicale. El a fost rănit ușor.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Analizele de sânge efectuate ulterior au confirmat o alcoolemie de 2,33 g‰ la prima probă și 2,13 g‰ la cea de-a doua probă.

Polițiștii au constatat că tânărul nu deținea permis de conducere valabil pentru categoria A (motociclete). Motociclul, înmatriculat în Italia, nu avea asigurare RCA valabilă și nici inspecție tehnică periodică (ITP).

În cauză au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului

Marți, 12 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore. Acesta a fost transportat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.