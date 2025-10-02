Sancțiuni pentru proprietari de mașini: 25 de amenzi aplicate în Burdujeni pentru nerespectarea programului de curățenie pe strada Tineretului



Polițiștii locali din Suceava au aplicat, joi, 2 octombrie 2025, 25 de amenzi proprietarilor de autoturisme care nu și-au mutat vehiculele de pe strada Tineretului, din cartierul Cuza 2, Burdujeni, în timpul programului de igienizare.

Acțiunea a fost determinată de gradul scăzut de conformare voluntară a cetățenilor față de programul de curățenie, care se desfășoară în fiecare joi dimineața.

Autoritățile locale au informat în prealabil locuitorii despre programul de curățare, prin afișe amplasate la scările blocurilor și prin bilete lăsate pe parbrizele mașinilor.

Cu toate acestea, numeroși proprietari nu au respectat solicitarea de a elibera strada pentru a permite desfășurarea lucrărilor de igienizare.

Poliția Locală Suceava face apel la cetățeni să colaboreze pentru menținerea unui mediu urban curat și ordonat.