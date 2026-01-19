Incendiu la o casă din Lipoveni: Acoperișul și bunuri interioare distruse pe 160 mp din cauza unui coș de fum neizolat corespunzător



Un incendiu puternic a fost lichidat luni, 19 ianuarie 2026, după o intervenție susținută a pompierilor, la o casă de locuit din satul Lipoveni, comuna Mitocu Dragomirnei.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, flăcările s-au manifestat generalizat la nivelul acoperișului, cu pericol iminent de propagare la întreaga construcție.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD B2 pregătită pentru acordarea primului ajutor. În sprijin au acționat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Mitocu Dragomirnei, cu o autospecială proprie.

După sosirea echipajelor, incendiul a fost localizat rapid și ulterior lichidat complet.

În flăcări au ars acoperișul casei de locuit și bunuri din interior pe o suprafață de aproximativ 160 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime umane.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost efectul termic generat de coșul de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile din construcție.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava reamintește populației măsurile esențiale de prevenire în această perioadă de frig intens:

curățarea și verificarea coșurilor de fum de către persoane autorizate;

izolarea corespunzătoare a acestora față de elementele combustibile;

supravegherea permanentă a sobelor și a altor surse de foc;

evitarea supraîncărcării cu materiale inflamabile.

