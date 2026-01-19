Fermieri suceveni protestează pe marginea E85 împotriva Acordului Mercosur: Oferă gratuit ceapă și cereale – „Le dăm noi degeaba, de ce să le aducă din America de Sud?”



Fermieri din județul Suceava au organizat luni, 19 ianuarie 2026, un protest pe marginea drumului european E85, la câțiva kilometri de intrarea în municipiul Suceava, față de Acordul comercial UE-Mercosur recent semnat. Protestatarii au adus și expus public 80 de tone de ceapă depozitată în box-paleți, pe care o oferă gratuit trecătorilor, pentru a demonstra că România produce suficient și de calitate, fără a fi nevoie de importuri masive din America de Sud.

„Nu e nevoie de Mercosur pentru că pot lua de aici ceapă, grăunțe, că sunt degeaba. Nu e nevoie să le aducă din partea cealaltă a lumii, de pe alt continent. Le dăm noi degeaba. Și așa le dăm la un preț de nimic. Muncești un an întreg și ajungi să valorifici producția cu 45-50 de bani. E bătaie de joc. Muncești un an de zile ca pe urmă să faci împrumut ca să-ți plătești datoriile. Le arătăm că putem să le dăm degeaba. 80 de tone de ceapă care stau în box-paleți și nu le ia nimeni”, a declarat unul dintre fermieri.

Protestul, descris de participanți ca fiind „mic, dar simbolic”, a fost motivat și de declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că România a semnat acordul după consultări cu agricultorii. Fermierii contestă vehement acest lucru: „Noi facem parte din asociații și nu ne-a întrebat absolut nimeni de așa ceva. Până la urmă noi muncim, nu furăm și încercăm să punem o pâine pe masa tuturor”, a spus un alt participant.

Un alt fermier a povestit că a revenit în țară din Belgia, unde avea un salariu lunar de 2.200 de euro, dar acum regretă decizia: „Am crezut că aici o să fie mai bine, dar realitatea e dură. Muncești degeaba și ești la limita supraviețuirii”.

Protestatarii au fost nemulțumiți și de prezența polițiștilor care au început să le noteze datele utilajelor agricole aduse în câmp (fără a bloca traficul pe E85). Fermierii au explicat că utilajele noi pornesc greu pe ger, chiar dacă sunt alimentate cu motorină de iarnă, pentru care plătesc 8 lei/litru.

Unul dintre participanți a subliniat ignoranța publică privind acordul: „Oamenii nu știu ce înseamnă Acordul Mercosur semnat de Ursula von der Leyen în numele UE. Când vor veni produse modificate genetic, carne… La noi e voie să folosești vreo 80 de substanțe active. La ei sunt permise 200 de substanțe. De ce nu avem voie și noi în Uniune să folosim substanțele alea?”

Primarul comunei Bosanci, Neculai Miron, s-a alăturat protestului și a criticat dur acordul: „Au dat agricultura pe industria de mașini. Fermierii și așa erau la limita sărăciei, iar acum dacă sunt importate și alte produse vor fi falimentați cu totul. Muncesc zi și noapte pe ogoare și muncesc degeaba. Sunt la limita răbdării”.

Acțiunea subliniază nemulțumirile crescânde ale agricultorilor suceveni față de concurența neloială pe care o consideră că o aduce Acordul Mercosur, în contextul în care producția locală rămâne nevândută.