Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihiatrică din Sasca Mică nu va mai fi închis. Angajații își vor păstra locurile de muncă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În urma ședinței desfășurate astăzi, 19 ianuarie 2026, s-a decis menținerea activității Centrului de reabilitare și recuperare neuropsihiatrică din Sasca Mică, comuna Cornu Luncii, ca urmare a luării de atitudine a deputatului Ioan Lăzăroi, împreună cu deputata Laura Elena Toader și colegii lor parlamentari, care s-au opus categoric închiderii acestei unități, conform unui comunicat de presă al deputatului sucevean.

Săptămâna trecută, viitorul personalului centrului părea incert, în condițiile în care Consiliul Județean nu prezenta nicio soluție viabilă pentru protejarea locurilor de muncă în contextul procesului de reorganizare. Schimbarea de direcție a venit în urma intervenției hotărâte a deputatului Ioan Lăzăroi, care s-a întâlnit cu o parte dintre angajații de la Sasca Mică și, împreună cu aceștia, a analizat situația reală din teren, fiind identificate soluții concrete atât pentru reabilitarea centrului, cât și pentru menținerea personalului angajat.

Efectele acestor demersuri s-au văzut rapid. În cursul acestei săptămâni, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a efectuat o vizită la fața locului și a confirmat că, la nivel județean, au fost găsite soluțiile necesare pentru evitarea disponibilizărilor. Acesta a dat asigurări că centrul nu va fi închis și că există perspective clare pentru viitorul acestei unități.

Totodată, președintele Consiliului Județean a anunțat că, în cadrul centrului, va fi dezvoltat un serviciu dedicat îngrijirii persoanelor vârstnice, ca răspuns la nevoile reale ale comunității locale. S-a subliniat, de asemenea, că niciun angajat nu va fi concediat, urmând să fie identificate soluții legale și administrative pentru menținerea tuturor locurilor de muncă. În paralel, vor fi căutate variante pentru continuarea sprijinului acordat persoanelor asistate social, astfel încât nicio persoană vulnerabilă să nu fie afectată de eventualele reorganizări.

Deputatul Ioan Lăzăroi, deputat S.O.S. România, a declarat că va monitoriza îndeaproape modul în care aceste angajamente vor fi respectate și duse la îndeplinire, precizând că va fi „cu ochii pe autorități”, pentru ca promisiunile făcute comunității din Sasca Mică să nu rămână doar la nivel declarativ.

Această reușită demonstrează că, prin dialog direct cu angajații și prin implicare politică activă, pot fi găsite soluții reale care să pună pe primul loc siguranța oamenilor și protejarea serviciilor sociale și medicale din zonă. Decizia adoptată reprezintă un pas important pentru comunitatea din Sasca Mică și confirmă rolul activ al deputatului Ioan Lăzăroi în apărarea intereselor cetățenilor.