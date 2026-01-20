Sindicatele din Suceava anunță acțiuni la CCR și la CEDO împotriva neplății primei zile de concediu medical începând cu 1 februarie 2026



Uniunea Județeană C.N.S.L.R. – Frăția Suceava atrage atenția asupra unei măsuri controversate introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025: începând cu data de 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită și decontată de stat, indiferent de motivul medical sau de durata incapacității temporare de muncă.

Potrivit unui comunicat de presă al CNSLR-Frăția Suceava, măsura se aplică general și automat tuturor salariaților asigurați în sistemul public de sănătate, deși aceștia achită integral contribuțiile la asigurările sociale de sănătate, iar incapacitatea de muncă este constatată și certificată medical.

Reprezentanții Uniunii Județene C.N.S.L.R. – Frăția Suceava consideră că această prevedere încalcă mai multe principii constituționale, printre care:

dreptul la protecție socială;

principiul contributivității (drepturile trebuie să corespundă contribuțiilor plătite);

interdicția restrângerii exercițiului unor drepturi fundamentale prin ordonanță de urgență, fără o motivare stringentă și proporțională.

„Guvernul nu poate afecta drepturi fundamentale printr-o simplă ordonanță de urgență, iar o justificare exclusiv bugetară nu poate prevala asupra protecției salariaților, în special a celor cu venituri mici și a celor care intră în concedii medicale de scurtă durată”, se arată în comunicatul sindicatului.

În acest context, Uniunea Județeană C.N.S.L.R. – Frăția Suceava anunță că va solicita oficial Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale a României (CCR) pentru verificarea constituționalității prevederilor OUG nr. 91/2025 referitoare la neplata primei zile de concediu medical.

În funcție de răspunsul Avocatului Poporului și de evoluția procedurii la CCR, organizația sindicală își asumă sprijinirea fiecărui membru în demersuri juridice individuale sau colective, inclusiv prin acționarea statului român în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Scopul declarat este apărarea dreptului la concediu medical plătit integral și a protecției sociale garantate de legislația națională și internațională.