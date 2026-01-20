Primarul Bogdan Loghin anunță sesizare penală împotriva prefectului Traian Andronachi și a altor implicați în cazul terenului acordat Bisericii Penticostale Maranata: „Gravitatea este maximă, merg până la capăt”



Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a anunțat în ședința de Consiliu Local de luni că pregătește o sesizare penală în legătură cu adresa prefectului Traian Andronachi, prin care i se cere revocarea hotărârii de Consiliu Local privind alocarea unei suprafețe de 3 hectare de teren către Biserica Penticostală Maranata. Declarațiile șefului executivului local au fost extrem de dure, vorbind despre o „situație extrem de gravă”, cu implicații care afectează legalitatea, bunele moravuri administrative și chiar securitatea municipiului de la graniță.

„Pe o scară de la 1 la 100, eu consider că gravitatea este la 100, deci la nivel maxim. Sunt în redactare mai multe sesizări penale, pentru că apar tot mai multe informații și situații pe care nu le cunoșteam sau nu aveam capacitatea să le dezvolt ca și gravitate. Voi merge până la capăt și voi anunța toate instituțiile de aceste demersuri. Deja am făcut-o: am avertizat Instituția Președintelui României, Corpul de Control al Primului Ministru și alte instituții”, a declarat Bogdan Loghin în fața consilierilor locali.

Primarul a făcut referire la o serie de stenograme și documente apărute în spațiul public, care ar indica implicarea prefectului Traian Andronachi într-o tentativă de influențare a procesului administrativ, inclusiv prin redactarea unui draft de adresă gata pregătit pentru atacarea în instanță a hotărârii Consiliului Local Rădăuți. Bogdan Loghin a citat fragmente din adresa prefectului, subliniind că aceasta ar conține elemente de favorizare implicită a unui solicitant și aplicare neunitară a normelor legale, ceea ce ar trece de la o problemă de oportunitate administrativă la una de legalitate.

„Domnul Andronachi este prezentat în stenograme ca un om care s-a implicat știind că urmează mișcări. A venit un document gata redactat, semnat, pentru a bloca hotărârea. Mie nu mi se pare normal acest lucru, este foarte grav. Dacă cineva are cunoștințe în instituții de forță și poate bloca orice proiect care nu-i convine, atunci regulile Codului Penal se rescriu?”, a întrebat retoric primarul.

Bogdan Loghin a subliniat că nu se simte în siguranță în funcția de primar, invocând un „derapaj extraordinar” și o posibilă alianță împotriva dezvoltării municipiului Rădăuți. El a menționat și intervenția Patriarhului Daniel, care ar fi transmis semnale clare pentru încetarea unor astfel de practici, precizând că „nu s-a mai întâmplat așa ceva în istoria României”.

Primarul a atras atenția asupra contextului special al municipiului Rădăuți – aflat la graniță cu Ucraina, stat aflat în război – și a calificat drept „complicat și foarte grav” faptul că instituțiile statului se ocupă de blocarea unor proiecte locale în loc de priorități de securitate națională.

„Nu vreau să intru în zona Episcopiei, căreia deja i s-a făcut foarte mult rău prin ce s-a întâmplat. Dar trebuie să existe un moment al decenței. Pe față ne afișăm cu tricolorul, pe la spate două instituții fundamentale – Biserica și Prefectura – ne duc într-o zonă cu semnul întrebării. Subiectul pentru mine este închis, iar tot ceea ce va urma va fi pe cale legală”, a concluzionat Bogdan Loghin.

Declarațiile primarului au fost făcute în contextul dezbaterii adresei prefectului Traian Andronachi (PSD), care solicită revocarea hotărârii de Consiliu Local privind terenul de 3 ha acordat Bisericii Penticostale Maranata. Bogdan Loghin a promis că va informa publicul despre evoluția demersurilor penale și că va continua să apere interesele cetățenilor Rădăuțiului „până la capăt, indiferent de consecințe”.