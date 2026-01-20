CFR Călători: Trenul IR 1658 Vatra Dornei – București a ajuns cu peste 6 ore întârziere: principala cauză – defecțiuni locomotive și ger extrem



Trenul InterRegio 1658 Vatra Dornei Băi – București Nord, care a plecat în seara de 19 ianuarie și a ajuns în Capitală în dimineața zilei de 20 ianuarie, a înregistrat o întârziere record de 373 de minute (peste 6 ore și 13 minute), după cum informează oficial CFR Călători.

Potrivit comunicatului emis de companie, principala cauză a fost defectarea locomotivelor de remorcare, agravată puternic de condițiile meteorologice extreme din zonele traversate – ger sever cu temperaturi foarte scăzute. Acestea au generat nu doar defecțiunile materialului rulant, ci și au îngreunat semnificativ operațiunile tehnice de înlocuire a locomotivei defecte și atașare a locomotivei de ajutor.

După remedierea situației și schimbarea locomotivelor, întârzierea a continuat să crească din următoarele motive suplimentare:

necesitatea introducerii trenului într-un grafic de circulație actualizat de către CFR SA;

de către CFR SA; restricții de viteză impuse pe anumite secțiuni din cauza problemelor existente la infrastructura feroviară.

CFR Călători subliniază că, deși defecțiunea locomotivelor rămâne factorul principal, condițiile meteo severe au fost un factor agravant major, atât prin provocarea defecțiunilor, cât și prin prelungirea timpilor necesari intervențiilor tehnice.

Compania își exprimă regretul profund față de disconfortul creat pasagerilor și le mulțumește pentru înțelegere:

„CFR Călători regretă cele întâmplate, își cere scuze pasagerilor pentru neplăcerile întâmpinate și le mulțumește pentru înțelegere.”