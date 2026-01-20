CSU Suceava organizează un puternic turneu de handbal Juniori 1: se confruntă liderii seriilor naționale!



CSU Suceava, liderul Seriei A la categoria Juniori 1, pregătește un eveniment de excepție în handbalul juvenil românesc: un puternic turneu de verificare care va reuni patru dintre cele mai bine cotate echipe din Campionatul Național la această categorie de vârstă.

Competiția se va desfășura în weekendul 24–25 ianuarie 2026, în sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Suceava, și va aduce față în față:

CSU Suceava (lider Seria A, antrenor principal Vasile Boca) – gazda turneului

(lider Seria A, antrenor principal Vasile Boca) – gazda turneului CSM Ploiești (lider Seria F)

(lider Seria F) LPS Suceava (locul 2 în Seria A)

(locul 2 în Seria A) Avatar Brașov (locul 2 în Seria D)

Acest turneu reprezintă o ocazie rară de a vedea laolaltă patru formații de top din țară, într-un format intensiv cu meciuri directe, cu atât mai important cu cât sezonul regulat intră în linie dreaptă, iar echipele își testează forța înaintea fazelor decisive ale campionatului.

Programul complet al turneului:

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026 09:30 – CSU Suceava – CSM Ploiești 11:30 – LPS Suceava – Avatar Brașov 17:00 – LPS Suceava – CSM Ploiești 19:00 – CSU Suceava – Avatar Brașov

Duminică, 25 ianuarie 2026 09:30 – Avatar Brașov – CSM Ploiești 11:30 – CSU Suceava – LPS Suceava

Toate partidele se vor disputa în sala Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Suceava.