Întâlnire de lucru la frontieră între guvernatorul militar al regiunii Cernăuți și președintele CJ Suceava: discuții concrete despre modernizarea punctelor de trecere și securitate energetică

Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, au avut miercuri prima întâlnire de lucru la punctul internațional de trecere a frontierei „Porubne–Siret”. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea infrastructurii de frontieră și pe proiecte comune de cooperare transfrontalieră.

La invitația guvernatorului Osipenko, la întâlnire au participat consulul general al României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu, viceguvernatorii Vitalii Bondar și Roman Grebea, precum și șeful Serviciului de Restaurare și Dezvoltare a Infrastructurii din regiunea Cernăuți, Evghen Pîsanko. Partea română a fost reprezentată corespunzător, ceea ce a permis un dialog concret și substanțial.

Principalul obiectiv al întâlnirii a fost stabilirea unor acțiuni concrete pentru finalizarea modernizării punctului de trecere „Porubne–Siret” și extinderea funcționării punctului „Krasnoilsk–Vicovu de Sus”. De asemenea, au fost discutate posibilitățile de amenajare a trei noi puncte de trecere în regim internațional: „Fântâna Albă–Climăuți”, „Șepit–Izvoarele Sucevei” și „Ruska–Ulma”.

Un alt subiect important a vizat refacerea liniei aeriene interstatale de înaltă tensiune de 110 kV între Porubne și stația Siret, proiect considerat strategic pentru securitatea energetică și stabilitatea zonelor de frontieră.

Guvernatorul Ruslan Osipenko a subliniat că „potențialul de frontieră al regiunii Cernăuți poate fi valorificat pe deplin doar printr-o strânsă cooperare cu vecinii noștri”, evidențiind legăturile speciale cu județul Suceava, bazate pe frontiera comună, interese de dezvoltare, securitate și integrare europeană.

Președintele Gheorghe Șoldan a asigurat partea ucraineană de sprijinul deplin al Consiliului Județean Suceava pentru aceste demersuri, inclusiv prin susținere în fața Comisiei Europene pentru atragerea de finanțare suplimentară din fonduri UE. La finalul întâlnirii, Osipenko a propus crearea unui grup de lucru comun care să asigure o comunicare operativă și stabilirea unor termene clare pentru implementarea proiectelor discutate.

Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți a mulțumit public președintelui Gheorghe Șoldan, consulului Irina-Loredana Stănculescu și tuturor participanților pentru dialogul constructiv și viziunea comună. De asemenea, a adresat „o mulțumire aparte și specială poporului român pentru sprijinul constant acordat Ucrainei în războiul pentru independența sa”.