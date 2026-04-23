Senatorul PSD Ioan Stan, declarație dură în Senat: „Guvernul Bolojan pregătește înstrăinarea companiilor strategice ale României. Ne opunem categoric listării la bursă!”

Senatorul PSD de Suceava Ioan Stan a susținut miercuri, în ședința Senatului, o declarație politică vehementă prin care critică intențiile Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan de a lista la bursă sau de a privatiza parțial cele mai valoroase companii de stat ale României.

„Sunt cu adevărat surprins de lipsa de considerație cu care suntem tratați de premierul Bolojan și aparatul său de executanți la ordin”, a declarat senatorul Ioan Stan. El a acuzat Executivul că încearcă să manipuleze PSD cu „fraze lacrimogene despre pierderi insuportabile” pentru a accepta „pseudosoluții de consolidare financiară a bugetului României”.

Senatorul sucevean a pus sub semnul întrebării mandatul cu care Guvernul pregătește listarea la bursă a unor companii strategice precum Hidroelectrica, Romgaz, CEC Bank, Poșta Română, Portul Constanța și Compania Națională Aeroporturi București. „Cum să calificăm aceste intenții într-un climat geopolitic în care alte țări europene precum Germania, Franța, Italia, Spania, Ungaria, Polonia sau Cehia își consolidează companiile din sectoarele strategice? Vrem să vindem tocmai ce ar trebui să păstrăm”, a afirmat Ioan Stan.

El a atras atenția că aceste manevre au fost pregătite „în secret”, fără mandat democratic și fără consultarea partenerilor de coaliție. Senatorul PSD susține că strategia a fost precedată de măsuri economice care au accentuat starea de panică în rândul populației, iar acum se încearcă justificarea vânzării de acțiuni la cele mai profitabile societăți unde statul este acționar.

„Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București”, a precizat senatorul. El a susținut necesitatea restructurării unor companii de stat, dar s-a opus categoric vânzării lor, mai ales că acestea realizează profituri și au rol strategic pentru economia națională.

Referitor la jalonul 443 din PNRR, care prevede listarea sau restructurarea a minimum trei companii de stat până la 30 iunie 2026, Ioan Stan a arătat că termenul este nerealist: „Pentru a lista o companie îți trebuie minimum nouă luni, iar pentru a o restructura – între unu și doi ani. Câți bani se pierd din nerealizarea acestui jalon? Nu cumva vreo 2 miliarde de euro?”

La finalul declarației, senatorul sucevean a concluzionat: „Cred că am argumentat suficient poziția noastră de respingere categorică a acestor măsuri antiromânești!”

Declarația politică a senatorului Ioan Stan survine în plină criză politică generată de retragerea sprijinului PSD pentru Guvernul Bolojan și reflectă poziția fermă a social-democraților împotriva oricărei forme de privatizare a activelor strategice ale statului român.