Încă de la înființarea sa, Suceava a stat sub protecția Sfântului Mare Mucenic Gheorghe: prima biserică de piatră a Sucevei , care a fost și prima Mitropolie, construită de voievodul Petru Mușatinul a avut hramul Sfântului Mucenic Gheorghe (Biserica Mirăuți).

A doua Mitropolie a Moldovei, actuala biserică a Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou, ctitorită de voievozii Bogdan al III-lea și Ștefăniță Vodă a avut de la început tot hramul Sf. Mucenic Gheorghe. Marele Voievod Ștefan cel Mare a avut o mare evlavie la Sf. Gheorghe, ctitorind biserici cu hramul său, sprijinind Mănăstirea Zografu din Muntele Athos și având stindarde de luptă cu chipul sfântului.

Stema Municipiului Suceava , dar și stema orașului frate Botoșani, au imaginea Sfântului Gheorghe ucigând Balaurul.

La mulți ani Suceava și Botoșani! La mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Gheorghe și Georgiana!

Ca să nu îi uităm și pe useriști, care tocmai au preluat toată puterea în statul român: la mulți ani Gyorgy Soroș!

Mare păcat că Primăria Municipiului Suceava nu își sărbătorește în nici un fel Patronul spiritual…… În Europa , orașele își sărbătoresc cu mare fast și cu mulți turiști Sfântul protector……

Dr. Adrian Botezatu, politolog