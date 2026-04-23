Poliția Locală Suceava ridică mașini parcate neregulamentar pe trotuar pe strada Stejarului din cartierul Zamca

Polițiștii locali din cadrul Primăriei Municipiului Suceava au desfășurat o acțiune de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe trotuar, pe strada Stejarului din cartierul Zamca.

Operațiunea a vizat asigurarea accesului pietonilor și fluidizarea circulației în zonă.

Acțiunea a avut loc în cursul dimineții de joi, 23 aprilie 2026. Echipajele Poliției Locale, sprijinite de o autospecială cu macara și platformă, au ridicat mai multe autovehicule, printre care un autoturism de tip monovolum argintiu și un SUV alb Audi cu număr de Cernăuți, parcate pe trotuar în dreptul blocurilor de locuințe.

Potrivit mesajului transmis de Primăria Municipiului Suceava, astfel de intervenții fac parte dintr-o campanie permanentă de combatere a staționării neregulamentare pe trotuare și pe spațiile destinate circulației pietonale. Aceste acțiuni au ca scop asigurarea accesului liber al pietonilor, în special al persoanelor cu dizabilități, al părinților cu cărucioare și al copiilor, precum și prevenirea blocajelor în zonele cu trafic intens.

Proprietarii autovehiculelor ridicate vor putea recupera mașinile după achitarea costurilor de ridicare, transport și depozitare, conform prevederilor legale. Totodată, pentru staționarea neregulamentară se aplică sancțiuni contravenționale, conform Codului Rutier și legislației locale.

Primăria Municipiului Suceava reamintește tuturor conducătorilor auto că staționarea pe trotuar este interzisă și poate atrage atât amenzi, cât și ridicarea vehiculului. Cetățenii sunt încurajați să semnaleze astfel de situații la dispeceratul Poliției Locale.