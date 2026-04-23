Deputatul sucevean Lucian-Florin Pușcașu îl interpelează pe premierul Ilie Bolojan: Listarea suplimentară a companiilor de stat profitabile, un atac la suveranitatea națională

Deputatul de Suceava Lucian-Florin Pușcașu a adresat o interpelare oficială premierului Ilie Bolojan, în care califică dezbaterea privind listarea suplimentară la bursă a unor companii de stat profitabile drept „un atac la suveranitatea națională a României”.

În interpelare, deputatul atrage atenția că Hidroelectrica, Romgaz și Transgaz sunt companii strategice deja listate la Bursă, iar o eventuală diluare suplimentară a pachetului de control al statului ar putea genera vulnerabilități majore în sectoare esențiale pentru securitatea energetică și economică a țării.

„Amestecarea acestor companii profitabile cu falimentul CFR Marfă este un ghiveci creat pentru a muta atenția dezbaterii publice. Una este corupția sistemică din spatele companiilor strategice falimentate și alta este vânzarea unor afaceri de stat încă viabile, promise unor grupuri de interese”, se arată în document.

Deputatul amintește situația CFR Marfă, care înregistrează datorii de aproximativ 1,26 miliarde de lei și pierderi de peste 329 de milioane de lei, atribuindu-le unei gestionări defectuoase pe parcursul anilor.

În contrast, deputatul prezintă performanțele financiare solide ale companiilor energetice în 2025:

Hidroelectrica a înregistrat venituri de circa 9,6 miliarde lei și un profit net de 3,37 miliarde lei, cu investiții în creștere cu 32% (781 milioane lei).

Romgaz a raportat venituri de 8,7 miliarde lei și profit net de 3,34 miliarde lei, cu investiții strategice în proiectul Neptun Deep.

Transgaz a obținut un profit net de 0,9 miliarde lei (de 2,2 ori mai mare decât în 2024).

CEC Bank a realizat, doar în primul semestru din 2025, un profit de 0,3 miliarde lei (+12,8%).

Lucian-Florin Pușcașu consideră că dezbaterea actuală este una politică, menită să alimenteze conflictul dintre PSD și PNL, ambele partide fiind responsabile, în opinia sa, pentru situația actuală a României. El subliniază că energia este definită în Strategia Națională de Apărare a României (SNAR) ca instrument de putere geopolitică și vulnerabilitate strategică.

Deputatul face referire la practicile europene de protecție a infrastructurii critice:

Franța menține drepturi speciale în companii strategice (ex. EDF, Airbus) și a decis renaționalizarea completă a EDF.

Italia utilizează sistemul „golden power” pentru a bloca preluări nedorite.

Germania a naționalizat temporar Uniper.

Polonia a renationalizat infrastructura energetică feroviară (PKP Energetyka) și a alocat 1,2 miliarde euro pentru sprijinirea companiilor strategice.

Față de aceste exemple, deputatul Pușcașu îi adresează premierului Ilie Bolojan două întrebări concrete:

La ce dată veți renunța la măsurile politice în sectoarele de importanță strategică ale României? La ce dată veți separa falimentul CFR Marfă de situația companiilor profitabile împinse de criza guvernamentală în jocul politic?

Interpelarea reflectă îngrijorările exprimate frecvent în spațiul public privind menținerea controlului statului asupra activelor strategice, în contextul discuțiilor recente despre listarea suplimentară de pachete minoritare la Hidroelectrica (5-10%), Romgaz (5-7%) și alte companii, măsură care ar putea aduce venituri importante la buget, dar ridică și întrebări legate de suveranitate și securitate națională.