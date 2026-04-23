IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților oferă un „Decalog al lecturii” de Ziua Internațională a Cărții și a Drepturilor de Autor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cu prilejul Zilei Internaționale a Cărții și a Drepturilor de Autor, sărbătorită anual la 23 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat credincioșilor și iubitorilor de carte un mesaj profund, sub forma unui „Decalog” care vede lectura ca pe o căutare autentică a sensului și a lui Dumnezeu.

Mesajul a fost făcut public în ziua dedicată de UNESCO promovării lecturii, publicării și respectării drepturilor de autor – o zi care marchează, simbolic, trecerea în veșnicie a trei mari scriitori ai lumii: William Shakespeare, Miguel de Cervantes și Inca Garcilaso de la Vega, în anul 1616.

Decalogul propus de Arhiepiscopul Calinic

Înțelege lectura ca pe o lucrare a minții luminate de har, căutând acele cărți care adună, liniștesc și nasc întrebări adevărate despre tine și despre Dumnezeu. Nu căuta în carte confirmarea ta, ci adevărul care te poate contrazice, și învață să lași cartea să te judece, fiindcă adevărata înțelegere începe când cuvântul te atinge și te schimbă frumos. Înțelege actul scrierii ca pe o formă de împreună-lucrare cu Dumnezeu, cinstind izvodirile autorului ca pe o participare la darul creației. Ferește-te de lectura care împrăștie sufletul și ai grijă să alegi cărți ce deschid ferestre către tine, înspre lume și spre Creatorul a toate. Prețuiește cartea ca pe un loc al întâlnirii cu tine însuți, căci în liniștea lecturii se descoperă nu doar gândul autorului, ci și adevărul inimii tale. Respectă drepturile de autor ca pe un gest de dreptate față de lucrarea omului, deoarece actul creator nu este întâmplare, ci rod al unei jertfe statornice. Cinstește cartea ca pe o formă de comuniune între oameni, deoarece prin ea se întâlnesc conștiințe separate de timp și spațiu, dar solidare în căutarea sensului. Nu căuta între file doar răspunsuri și nu despărți lectura de responsabilitate, întrucât ceea ce citești devine parte din tine și lucrează în taină asupra gândirii și a vieții tale. Trăiește astfel încât cuvântul, cartea și viața ta să nu se contrazică și ia aminte că nu orice carte luminează, ci doar aceea care te apropie de adevăr, de tine însuți și de Dumnezeu.

Prin acest Decalog, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților reamintește că lectura nu este doar o activitate culturală, ci și una profund spirituală, care poate contribui la formarea omului interior și la cultivarea unei relații autentice cu Dumnezeu și cu semenii.