Elevii suceveni s-au întors cu un premiu III și o mențiune de la Olimpiada națională de pregătire sportivă teoretică

Elevii Liceului cu Program Sportiv Suceava au obținut rezultate foarte bune la Olimpiada națională de pregătire sportivă teoretică, desfășurată în perioada 15-18 aprilie 2026 la Colegiul Național „Nicolae Iorga” din Brăila.

Competiția, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, este destinată elevilor de liceu cu program sportiv și evaluează cunoștințele teoretice aprofundate în domenii precum anatomie, fiziologie, metodica antrenamentului și regulamentele specifice fiecărui sport.

Reprezentanții județului Suceava s-au întors acasă cu un premiu III și o mențiune, după cum urmează:

– Palamariu Călin Ioan, clasa a XI-a, Liceul cu Program Sportiv Suceava Mențiune – Ghivnici Matei Rareș, clasa a X-a, Liceul cu Program Sportiv Suceava

Cei doi elevi au fost pregătiți și coordonați de prof. Berlinschi Maria de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Lotul județean a fost coordonat de inspectorul școlar pentru educație fizică și sport, prof. Marius Gheorghe Colțuneac.

Rezultatele obținute la Brăila confirmă nivelul ridicat al pregătirii teoretice a elevilor de la Liceul cu Program Sportiv Suceava și efortul susținut al cadrelor didactice implicate în formarea lor atât pe plan sportiv, cât și academic.