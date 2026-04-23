Prima ediție a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă, AMAS 2026 –  un proiect inedit la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” organizează, în premieră națională, prima ediție a Întâlnirii Școlilor Academice de Artă – AMAS (Art Meeting of Academic Schools), un proiect educațional ambițios dedicat studenților din domeniul artelor. Evenimentul se va desfășura în perioada 28 aprilie – 3 mai 2026 la Suceava.

Inițiativa urmărește conectarea tinerilor artiști din diverse discipline – muzică, dans, arte plastice și teatru – pentru a le oferi oportunitatea de a lucra interdisciplinar și de a-și îmbogăți creativitatea prin interacțiune cu alte forme de expresie artistică. Proiectul este coordonat de cunoscutul actor și conferențiar universitar dr. Paul Chiribuță.

La această primă ediție au fost invitate patru instituții de prestigiu din România:

Universitatea Națională de Arte București

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

Universitatea „Ovidius” Constanța

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca

Studenții participanți vor lucra împreună la crearea unor forme de spectacol inspirate din două lucrări simfonice emblematice: „Tablouri dintr-o expoziție” de Modest Musorgski și „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi. Prin această provocare creativă, organizatorii își propun să stimuleze imaginația tinerilor artiști și să le lărgească orizontul artistic dincolo de specializarea lor principală.

„În arte, împlinirea vocației se face prin profesionalizare, studiu, cercetare și schimburi între domenii artistice care conectează, întregesc și dezvoltă multidisciplinaritatea artistului”, au transmis reprezentanții teatrului sucevean.

AMAS 2026 reprezintă o premieră în peisajul cultural românesc, venind ca o completare firească a misiunii Teatrului Municipal „Matei Vișniec” de a susține nu doar producțiile artistice, ci și formarea noii generații de creatori. Evenimentul va include ateliere, sesiuni de lucru comune, prezentări și, cel mai probabil, o serie de spectacole sau demonstrații finale realizate de studenți.