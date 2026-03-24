„Istoria scrisă frumos”: Muzeul Național al Bucovinei lansează cea de-a V-a ediție a concursului de caligrafie dedicat personalităților bucovinene



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Într-o epocă dominată de tehnologie și comunicare digitală, Muzeul Național al Bucovinei readuce în atenția publicului arta scrisului de mână prin proiectul de educație muzeală „Istoria scrisă frumos. Să scriem caligrafic despre personalități ale Bucovinei”. Cea de-a V-a ediție a concursului de caligrafie va avea loc în luna aprilie 2026 și își propune să stimuleze creativitatea, rafinamentul și cunoașterea valorilor locale prin intermediul scrisului caligrafic.

Proiectul îi invită pe copiii și adolescenții pasionați de scris frumos să realizeze o lucrare caligrafică pe o coală A4, care să redea un fragment de maximum 150 de cuvinte dedicat unei personalități marcante a Bucovinei. Lucrările trebuie realizate de mână, cu respectarea diacriticelor, iar participanții sunt încurajați să îmbine scrisul cu elemente decorative. Se pot folosi diverse instrumente: stilou, toc, pană sau pix cu vârf subțire, precum și cerneală colorată.

Concursul se adresează tinerilor din două categorii de vârstă:

9–12 ani

13–18 ani

Lucrările pot fi depuse fizic la sediul Muzeului de Istorie din Suceava sau trimise în format digital (scanate sau fotografiate la rezoluție bună) pe adresa de e-mail: [email protected]. Fiecare lucrare trebuie să conțină datele autorului: nume, prenume, vârstă, clasă, școală și, eventual, numele profesorului îndrumător.

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 5 mai 2026.

Lucrările vor fi publicate pe pagina de Facebook a Muzeului de Istorie, iar cele mai reușite vor fi premiate. Pentru fiecare categorie de vârstă se vor acorda Premiile I, II, III și mențiuni, constând în diplome și produse marca Muzeul Național al Bucovinei.

Prin acest proiect, Muzeul Național al Bucovinei urmărește nu doar promovarea caligrafiei ca artă, ci și educarea tinerilor în spiritul valorilor culturale și istorice locale, oferindu-le ocazia de a-și exprima creativitatea și de a-și forma o identitate autentică prin scrisul de mână.

Regulamentul complet și informații suplimentare sunt disponibile pe pagina de Facebook a Muzeului de Istorie și pe site-ul instituției.