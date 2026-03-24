Viciile care produc profit, dar distrug indivizii și societatea, de sociolog dr. Adrian Botezatu

În ultima vreme au apărut tot mai multe inițiative civice de interzicere a sălilor de jocuri de noroc în orașe și localități. Unii primari sunt reticenți în a le interzice pe motiv că ar pierde o sursă de venit la bugetele locale.

Din păcate, România este o societate destructurată economic, cu 4/5 milioane de cetățeni migrați în țări dezvoltate economic, cu un rural îmbătrânit și subdezvoltat. Statul român nu mai este capabil să genereze un proiect de țară și practic, și-a abandonat rolul de garant al dezvoltării economice și sociale, asistând pasiv la creșterea disfuncțiilor sociale.

Într-o societate destructurată economic și social , viciile sunt generatoare de profit:

Sălile de jocuri de noroc se adresează în special indivizilor cu probleme financiare cultivându-le iluzia Norocului Salvator; ele de fapt sunt acceleratoare de probleme, pe termen mediu și lung agravând situația financiară a persoanelor dependente aflate în faza anomiei sociale

Problema drogurilor care au inundat școlile , liceele și universitățile: Statul și Mafia controlează același teritoriu; dacă nu se luptă între ele , înseamnă că cooperează.

Accizele la alcool: Statul supra impozitează băuturile alcoolice pornind de la premisa nobilă că suprataxarea va inhiba și reduce consumul; în realitate, consumatorii consumă la fel, numai că produse mai ieftine de proastă calitate care le accelerează distrugerea sănătății. Ceea ce Statul colectează cu o mână prin accizarea băuturilor alcoolice, cheltuie cu cealaltă mână în sistemul medical pentru tratamente costisitoare. Rolul Statului ar trebui să fie acela de a permite comercializarea doar a produselor de calitate.

Din prețul unui pachet de țigări 80% îl reprezintă accize și TVA și practic e afacerea statului

Industria videochatului: conform unei instituții de stat în această industrie activează peste 400.000 de persoane din România, existând peste 5.000 de firme în domeniu (neoficial se vorbește de peste 1 miliard încasări anual)

Toate aceste fenomene sociale negative sunt indicatori ale unei societăți în degringoladă. Peste 90% din absolvenții liceelor (majoritatea fără BAC) și universităților sunt din start șomeri , economia destructurată din România , neavând capacitatea de absorbție. Cei mai mulți vor migra spre Vest. Din Asia vor veni din ce în ce mai mai multe persoane, producându-se lent o înlocuire demografică și culturală.

În tot acest timp, în spațiul politic românesc s-a făcut tranziția armonioasă și suprarealistă de la România educată a lui Klaus Iohannis,la România onestă a lui Nicușor Dan……..