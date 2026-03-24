Viciile care produc profit, dar distrug indivizii și societatea, de sociolog dr. Adrian Botezatu


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

            În ultima vreme au apărut tot mai multe inițiative civice de interzicere a sălilor de jocuri de noroc în orașe și localități. Unii primari sunt reticenți în a le interzice pe motiv că ar pierde o sursă de venit la bugetele locale.

            Din păcate, România este o societate destructurată economic, cu 4/5 milioane de cetățeni migrați în țări dezvoltate economic, cu un rural îmbătrânit și subdezvoltat. Statul român nu mai este capabil să genereze un proiect de țară și practic, și-a abandonat rolul de garant al dezvoltării economice și sociale, asistând pasiv la creșterea disfuncțiilor sociale.

            Într-o societate destructurată economic și social , viciile sunt generatoare de profit:

  • Sălile de jocuri de noroc se adresează în special indivizilor cu probleme financiare cultivându-le iluzia Norocului Salvator; ele de fapt sunt acceleratoare de probleme, pe termen mediu și lung agravând situația financiară a persoanelor dependente aflate în faza anomiei sociale
  • Problema drogurilor care au inundat școlile , liceele și universitățile: Statul și Mafia controlează același teritoriu; dacă nu se luptă între ele , înseamnă că cooperează.
  • Accizele la alcool: Statul supra impozitează băuturile alcoolice pornind de la premisa nobilă că suprataxarea va inhiba și reduce consumul; în realitate, consumatorii consumă la fel, numai că produse mai ieftine de proastă calitate care le accelerează distrugerea sănătății. Ceea ce Statul colectează cu o mână prin accizarea băuturilor alcoolice, cheltuie cu cealaltă mână în sistemul medical pentru tratamente costisitoare. Rolul Statului ar trebui să fie acela de a permite comercializarea doar a produselor de calitate.
  • Din prețul unui pachet de țigări 80% îl reprezintă accize și TVA și practic e afacerea statului
  • Industria videochatului: conform unei instituții de stat în această industrie activează peste 400.000 de persoane din România, existând peste 5.000 de firme în domeniu (neoficial se vorbește de peste 1 miliard încasări anual)

Toate aceste fenomene sociale negative sunt indicatori ale unei societăți în degringoladă. Peste 90% din absolvenții liceelor (majoritatea fără BAC) și universităților sunt din start șomeri , economia destructurată din România , neavând capacitatea de absorbție. Cei mai mulți vor migra spre Vest. Din Asia vor veni din ce în ce mai mai multe persoane, producându-se lent o înlocuire demografică și culturală.

În tot acest timp, în spațiul politic românesc s-a făcut tranziția armonioasă și suprarealistă de la România educată a lui Klaus Iohannis,la România onestă a lui Nicușor Dan……..


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

