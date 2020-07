Cătălin Nechifor: Pentru realizarea obiectivelor Sucevei e nevoie de o implicare mai mare. Am votat toți legea Autostrăzii Nordului, legea Autostrăzii Unirii, legea pentru transferul Parcului Șipote, legea pentru conducta de gaz de la Dorna. Și? S-a întâmplat ceva?//VIDEO

Vicepreședintele național al Pro România, deputatul de Suceava Cătălin Nechifor, a apreciat, luni, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că este necesară o implicare mai mare în realizarea obiectivelor județulului Suceava și că pe lângă adoptarea unor legi e nevoie și de urmărirea aplicării acestora.

„Am semnat, am scris legi, pentru Bucovina, toți parlamentarii împreună”, a spus Nechifor.

El a arătat că s-a schimbat legislația națională pentru tranferul Parcului Șipote în administrarea Primăriei Suceava și că s-a modificat legislația inclusiv pentru conducta de gaz natural Pojorâta-Vatra Dornei și că s-au votat legile pentru autostrada Nordului și autostrada Unirii, dar că nu s-a întâmplat nimic.

„Toți am făcut lucrul acesta. Am semnat, am discutat, am votat, am obținut legile respective. Și? S-a construit ceva?”, a întrebat Nechifor.

El a menționat că a votat două legi, la una fiind chiar inițiator, Autostrada Nordului și că s-a obținut unanimitate pentru că toți parlamentarii au votat pentru, nu doar noi din Suceava, iar la legea Autostrăzii Unirii, Iași-Tg Mureș toți au votat.

„S-a făcut ceva? S-a făcut vreun centimetru?”, a adăugat deputatul.

El a menționat că nu au fost chemați toți parlamentarii de Suceava să discute cu prefectul, cu președintele Consiliului Județean care sunt prioritățile și cum pot fi realizate.

„ Știm și noi că priorități sunt conducta de gaz, spitalul de copii, tunelul, elicopterul, autostrăzile, dar trebuie să discutăm”, a adăugat Nechifor.

El a amintit că în 2015, când se discuta despre regionalizarea României, iar regiunea de dezvoltare nord-est urma să fie transformată în regiune administrativă cu capitala la Iași a făcut o largă consultare județeană și că toți cei care au participat au decis să susțină înființarea unei regiuni cu capitala la Suceava, iar cei care au fost desemnați să se ocupe de această problemă au fost deputatul Ștefan Alexandru Băișanu și senatorul Gheorghe Flutur.

„Pentru asta mă bat. Să avem cu toții o țintă, un ideal, să luptăm împreună”, a spus Nechifor.

El a arătat că este nevoie de un proiect de județ care să ducă la renașterea activității de producție din județul Suceava amintind că numeroase fabrici care erau emblema Bucovinei nu mai funcționează și că s-a ajuns ca doar lemnul să mai fie vândut și acesta fără să fie prelucrat.

„Trebuie să renaștem. Atuul principal al Bucovinei sunt oamenii”, a spus Nechifor.