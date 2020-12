Fostul prefect de Suceava, Mirela Adomnicăi: La Serviciul de Permise și Înmatriculări am descoperit rețeaua de samsari la înmatriculări, am decis ca examenul pentru permis să fie doar în Suceava și am sesizat organele competente//VIDEO

Fostul prefect de Suceava Mirela Adomnicăi, candidat PSD pentru Camera Deputaților, a declarat, marți, la Analiza de Seară de la News Bucovina că în cazul Servicului de Permise și Înmatriculări a făcut tot ce ținea de atribuțiile sale pentru a se intra într-o normalitate și că în urma acțiunilor pe care le-a întreprins a fost descoperită rețeaua de samsari de la înmatriculări, că a și decis ca examenul pentru permis să se desfășoare doar în municipiul Suceava, cerând o examinare mai riguroasă și că a sesizat și Serviciul Județean Anticorupție și SIPI să verifice activitatea din acest serviciu, dar că se pare că a fost necesară o anchetă de la o structură superioară pentru a se ajunge la actualul rezultat.

Ea a spus că în momentul când a preluat funcția de prefect în 2017 la Serviciul de Permise Auto și Înmatriculări în 2017 situația era gravă și că tocmai se scosese timbrul de mediu și începuseră să se aducă și să se înmatriculeze mașini.

„A ajuns județul Suceava al doilea la nivel național ca număr de mașini înmatriculate. A crescut exponențial numărul de mașini înmatriculate la Suceava”, a spus fostul prefect.

Mirela Adomnicăi a adăugat că în vara anului 2017 s-a introdus înregistrarea video a probei practice și în condițiile în care erau doar câteva camere aproape s-a triplat timpul pentru examinarea unui cursant.

Pe acest fond, în septembrie 2017, a fost și un val de pensionări din poliție, iar din cei 20 de angajați s-au pensionat cinci persoane inclusiv șeful serviciului Florin Chieptănaru.

„Un sfert din resursa umană a ieșit la pensie”, a spus prefectul.

Ea a amintit că se ajunsese la opt luni decalajul pentru programarea înmatriculării și la fel s-a mărit decalajul pentru examinarea la proba teoretică și proba practică pentru permisul de conducere.

Adomnicăi a menționat că înainte de a pleca la pensie, i-a solicitat fostului șef de serviciu, Florin Cheptănaru, să facă o propunere pentru cine să-i ia locul până la organizarea unui concurs, iar pentru că era necesar un ofițer, din cei doi ofițeri unul era Ionuț Obreja, iar celălalt un alt ofițer mai tânăr fără experiență.

„A venit domnul Chieptănaru cu domul Obreja de mână”, a spus Adomnicăi care a adăugat că acesta a și fost propus pentru împuternicire la Direcția Generală din MAI până la organizarea unui concurs.

Fostul prefect a subliniat că ceea ce a găsit la acest serviciu și a trebuit să aducă într-o zonă de normalitate erau decalajele absurde.

„Am descoperit cu personalul din Prefectură rețeaua de samsari la Înmatriculări”, a spus Adomnicăi care a reamintit că într-o noapte a decis anularea a mii de programări la Înmatriculări, în special cele care erau făcute pe același nume.

În ceea ce privește examenul pentru permisul auto Adomnicău a decis ca examinarea să se facă numai în municipiul Suceava și a reamintit că a stârnit la vremea respectivă discuții, controverse, supărări în special la școlile de șoferi.

Ea a spus că a sesizat și structuri competente cu verificări după ce a i s-a spus că ar exista unele probleme.

„Nu am avut niciodată o sesizare scrisă referitor la acest subiect. Am avut doar două persoane în această perioadă, la audiențe, care mi-au sugerat, fără nume și doar ca idee. I-am rugat să lase o petiție în scris în secretariat, ca să pot sesiza eu mai departe, dar nu am găsit nimic în urma lor”, a spus Adomnicăi.

Ea a subliniat că nu a avut o reclamație oficială pe care să o poată îndrepta spre o persoană cu nume și prenume cu tot ce presupune un demers de anchetare disciplinară și că a seisizat Serviciul Județean Anticorupție, împreună cu SIPI, servicii județene care au în competențp verificarea genului acesta de fapte.

Adomnicăi a spus că abia acum s-au descoperit faptele și asta ca urmare a unui control făcut de la București pentru că nu este doar Suceava verificată, ci mai sunt încă trei județe verificate de DIICOT București.

„La vremea respectivă am sesizat și am cerut sprijin de la organele competente pentru a verifca ceea ce se auzea fără să am nicio sesizare oficială. În luna noiembrie a anului trecut mi-am dat demisia din funcția de prefect, iar acum am citit și m-am înspăimântat de sume și de dimensiuni”, a spus fostul prefect.

Mai mult, Mirela Adomnicăi a declarat că a decis să mute examinările doar în municipiul Suceava pentru că județul e pe primul loc în țară la accidente cu persoane decedate și chiar în contextul în care este județul cu cea mai mare rețea de drumuri din țară, cu peste 600 de km de drumuri naționale și peste 1100 de km de drumuri județene, o cauză era legată și de competența celor care aveau permisul de conducere.

„De aceea, cu Serviciul Județean Anticorupție și SIPI, am cerut verificarea modului în care se face examinarea la Serviciul de Permise Auto și au avut ca obiectiv o examinare mai riguroasă pentru obținerea permisului de conducere”, a declarat prefectul.

El a spus că, din păcate, instrumentele pentru aceste situații nu erau la prefect.

„Am sesizat instituțiile și organele competente și se pare că a trebuit ca sesizarea să ajungă la un alt nivel pentru a se ajunge la rezultatul la care s-a ajuns”, a spus fostul prefect.

Mirela Adomnicăi a declarat că în calitate de parlamentar, alături de alți colegi, va iniția un proiect de lege prin care prefectul să și poată controla instituțiile pe care le are în coordonare pentru că acum această pârghie nu este la prefect.