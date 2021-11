Activistul Tiberiu Boșutar cere lemn de foc suficient pentru populație dacă se vrea stoparea furturilor din pădure: Dacă vrem ca oamenii să nu cumpere lemn fără acte, trebuie să punem pe tarabă lemn cu acte

Activistul de mediu Tiberiu Boșutar, care trebuia să se întâlnească, luni, cu reprezentanți ai Direcției Silvice Suceava pentru a discuta problematica lemnului de foc necesar pentru încălzirea populației nu a fost primit în curtea instituției și i s-a transmis că o discuție poate fi făcută doar în privat și nu public, cu transmisiune în direct.

Boșutar a refuzat însă o întâlnire cu reprezentanții Direcției Silvice Suceava fără prezența presei și a arătat că problema lemnului de foc este de interes pentru milioane de români.

„Institutul Național de Statistică spune foarte clar că sunt 3,56 milioane de locuințe care consumă anual 19,5 milioane de tone de lemn de foc, care înseamnă 25 de milioane de mc de lemn de foc”, a spus Boșutar.

El a explicat că Romsilva, care are în administrate o suprafață de 4 milioane de hectare de pădure, a pus la dispoziție la nivel național, în 2020, 1,5 milioane de mc de lemn pentru populație din care doar un milion de mc lemn de foc.

Boșutar s-a întrebat cum vor cei de la Romsilva, care administrează 70 la sută din fondul forestier, să fie pace dacă la un consum de 25 de milioane de mc de lemn de foc pun la dispoziția populației doar 1,5 milioane de mc.

„Cum să fie transparență dacă administrează 70 la sută din suprafața împădurită și pune la dispoziția cetățenilor sub 10 la sută din nevoia de lemn de foc? Cum să oprim furturile astea? Furturile pleacă de la nevoia și de la consumul de lemn de foc”, a mai declarat Boșutar.

El și-a exprimat nemulțumirea că reprezentanții Direcției Silvice Suceava care au promis, în urmă cu o săptămână, că vor veni cu răspunsuri concrete la întrebările care le-au fost adresate au evitat o discuție publică față în față și nu au permis intrarea în sediu.

Boșutar a arătat că județul Suceava consumă peste 1,5 milioane de mc de lemn de foc pentru încălzire și că vrea să știe cât este pus la dispoziție de Direcția Silvică Suceava.

„De unde cumpără oamenii aceștia lemn de foc. În niciun alt domeniu nu e marfa de contrabandă de două ori mai scumpă decât lemnul legal”, a spus activistul de mediu.

El a prezentat și prețurile percepute de Direcția Silvică Suceava pentru lemn de foc, respectiv de 120 de lei/mc la drum auto și 145 lei/mc în depozit pentru lemn de brad și a subliniat că e vorba de metri cubi de lemn de foc și nu de metri steri. „Doi metri cubi sunt trei metri steri”, a atenționat Boșutar.

Activistul de mediu a mai arătat că lemnul de foioase care este pentru încălzire costă 195 lei/mc la drum auto și 220 lei/mc, iar oamenii cumpără la dublu pentru că îl cumpără la metrul ster și „la negru” și plătesc 300 de lei/metrul ster.

„Prețul ar fi de 130 de lei/metrul ster, dar oamenii cumpără de la samsari cu 300 de lei”, a explicat Boșutar.

În nicio altă situație marfa de contrabandă nu e dublu la preț decât marfa cu acte, a continuat acesta.

„Am venit cu inima deschisă, am venit cu documente, am transmis întrebări. Am stabilit săptămâna trecută, am programat totul și ne țin după barieră”, a spus Boșutar.

El a arătat că Direcția Silvică Suceava administrează 340.000 de hectare de pădure și că vrea să știe cât lemn de foc pune la dispoziția populației.

Tiberiu Boșutar a arătat că indiferent cum se discută, la nivel național este un deficit de 10 milioane de mc de lemn de foc pe an și că cetățenii, pentru a se putea încălzi, „sunt nevoiți să cumpere ori de la pădurar, ori de la samsar, ori de la agentul economic”.

„Agentul economic are lemn cumpărat cu acte de la licitație.Cumpărând o parte din lemn fără acte, îi rămân agentului economic acte ca să poată să fure din pădure alt lemn de calitate”, a spus Boșutar.

El a explicat că atât timp cât se cumpără lemn fără acte se distrug pădurile.

Tiberiu Boșutar din nou LIVE de la Directia Silvică Suceava Tiberiu Boșutar din nou LIVE de la Directia Silvică Suceava!! Publicată de NewsBucovina.ro pe Luni, 22 noiembrie 2021

„Dacă vrem să nu distrugem pădurile trebuie să punem umărul cu toții. În primul rând trebuie să cereți act, bon fiscal”, spus Boșutar.

Activistul de mediu solicită sucevenilor care nu au putut achiziționa lemn cu acte pus la dispoziție de Direcția Silvică Suceava să-i transmită aceste situații pentru că dorește să afle unde este lemnul pus la dispoziție, cine a beneficiat de acest lemn și să afle cu ce se încălzesc restul.

El a mai spus că în România sunt peste 4000 de agenți economici în domeniul silvic care au o capacitate de exploatare de 43 de milioane de mc și că pe lângă utilajele atestate, mai sunt și utilaje care sunt folosite „la negru”.

Boșutar vrea ca reprezentanții Romsilva să explice dacă au lemn de foc pentru toată lumea care are nevoie și de unde să se aprovizioneze cu lemn de foc cei care nu obțin lemn din cel al Romsilva.

„Dacă vrem ca oamenii să nu cumpere lemn fără acte, trebuie să punem pe tarabă lemn cu acte”, a spus Boșutar.