Ioan Bălan: Marea șansă a Sucevei este că Parcul Șipote nu a intrat mai demult în proprietatea Primăriei pentru că acum aveam acolo blocuri, străzi, betoane. Acolo trebuie să rămână parc pentru că în ultimii 30 de ani suprafața parcurilor din Suceava s-a înjumătățit

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, a declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina că Suceava are o mare șansă că Parcul Șipote nu a intrat mai demult în proprietatea Primăriei pentru că acum în zonă erau cartiere și betoane, arătând că în ultimii 30 de ani suprafața parcurilor din municipiul Suceava s-a înjumătățit.

El a reamintit că Parcul Șipote a fost timp de 30 de ani proiectul perfect pentru campaniile electorale și că mulți au încercat marea cu degetul, dar nimeni nu a făcut pași în sensul acesta.

Ioan Bălan a precizat că în mandatul parlamentar trecut a avut o discuție cu președintele CJ Gheorghe Flutur căruia i-a spus că e momentul ca Parcul Șipote să fie transferat municipalității și că atunci președintele Flutur era sceptic că va fi aprobat întrucât la vremea respectivă PSD era la putere.

Ulterior, Ioan Bălan a purtat apoi o discuție în trei cu Gheorghe Flutur și primarul Ion Lungu pentru a stabili o strategie prin care să fie promovat acest proiect care genera anumite sensibilități printre politicienii din Suceava pentru inițiativă, iar soluția a fost ca proiectul să fie susținut prin deputatul Angelica Fădor care nu este din Suceava, ci din zona Vatra Dornei.

„S-a constituit o echipă în jurul deputatului Angelica Fădor din care au făcut parte toți parlamentarii de Suceava. Meritul este în principal al parlamentarilor suceveni. (…) Nu vreau să-mi arog un merit mai mare decât îl am, dar a fost un proiect în care am crezut și pe care l-am văzut pus pe roate. Un merit extraordinar îl are și primarul Ion Lungu”, a spus Ioan Bălan.

El a mai spus că acest Parc Șipote va trebui amenajat în continuare ca un parc și nu ca zonă de agrement.

„Am observat că în Suceava este o tradiție care a devenit aproape regulă ca toate parcurile să-și micșoreze aria lor de parc. Dacă vă uitați ce parcuri am moștenit noi în anii 90, astăzi sunt reduse la jumătate, dacă nu, unele au și dispărut. Astăzi Suceava are nevoie de zonă verde extraordinar de mult. Avem această șansă extraordinar de mare, pe care trebuie să o recunoaștem: pentru noi marea șansă este că Parcul Șipote nu a intrat în patrimoniul Primăriei din anii 90 pentru că astăzi am fi avut acolo blocuri, străzi betoane, până la Cetatea de Scaun. Ar fi fost betonată toată valea și dealul, ar fi fost scoși toți copacii și ne-am fi trezit cu nu știu ce cartiere pe acolo”, a spus deputatul liberal.

El a menționat că astăzi legislația este mult mai restrictivă și că lucrurile acestea nu se vor întâmpla.

„Cine suntem noi actori politici, primar, președinte de Consiliu Județean, să spunem că acolo trebuie să arate într-un anume fel? Noi suntem în situația în care să facem propuneri și să scriem proiecte să le implementăm, să ducem proiectele până la capăt. Cetățenii, sucevenii, trebuie să fie cei care să ne spună cum vor să arate acea zonă, ori vocea Sucevei este, astăzi, preponderent în zona de parc”, a spus Ioan Bălan.

El a mai declarat că el consideră în continuare că râul Suceava este o zonă fantastică pentru a crea zone de agrement prin plantarea de pomi, prin crearea de spații de recreere așa cum se face în toate marile orașe.

„Cred în capacitatea Sucevei de a se dezvolta modern”, a mai declarat Ioan Bălan.