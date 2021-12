Deputatul PSD Eugen Bejinariu spune că la intrarea la guvernare PSD a început să găsească soluții la problemele reale ale românilor: Vindecăm răni adânci pe care le-au lăsat specialiștii în zgomot, inapții care se instalaseră și ne anunțau că vor sta opt ani la conducerea țării

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a susținut într-o declarație politică în Parlament că de la intrarea la guvernare PSD a început să găsească soluții la problemele românilor și a dat asigurări că PSD va reuși să dea la o parte balastul lăsat de USR.

„Sunt două săptămâni de când miniștrii PSD s-au așezat în funcția de comandă a unor domenii cheie și rezultatele încep ușor să apară. Am identificat soluții pentru testarea elevilor în școli, am inițiat măsuri pentru compensarea inflației și gestionarea crizei energetice, am readus pe agenda publică subiectele care îi preocupă pe oameni. Vom găsi soluții pentru toate problemele stringente astfel încât să contribuim la un mai bine comun, în timp ce modernizăm durabil România”, a spus Eugen Bejinariu.

El a subliniat că PSD s-a desprins de etichetele murdare pe care i le-au pus asiduu, agresiv și de cele mai multe ori nedrept promotorii neo-marxismului, realitatea a luat locul tabloului contrafăcut în care PSD era zugrăvit ca fiind nefrecventabil, iar percepția oamenilor s-a întors la faptele după care trebuie judecați politicienii și astfel PSD a redevenit sursa principală de încredere a oamenilor în competența de a le gestiona viața.

„În timp ce ne ocupăm de soluții imediate și strategii pe termen lung pentru traiul mai bun al românilor, vindecăm răni adânci pe care le-au lăsat specialiștii în zgomot, inapții care se instalaseră și ne anunțau că vor sta opt ani la conducerea țării. Au stat doar câteva luni alături de PNL și au produs tragedii. Acum ne amenință de pe băncile opoziției că ne vom împiedica pe terenul minat pe care l-au configurat ei fie prin ascunzișurile PNRR-ului, fie prin măsuri și numiri capcană în domenii cheie ale administrării țării”, a adăugat parlamentarul sucevean.

Mai mult, Bejinariu dă asigurări că actuala guvernare va ști să dea la o parte balastul pe care l-au lăsat USR-iștii.

„Vom ști să facem legi bune și drepte care să-i pedepsească pe răufăcători și să-i protejeze pe oamenii cinstiți, vom ști sa navigăm lin prin vremurile tulburi pe care le parcurgem, vom găsi soluții să estompam efectele inflației pe care au creat-o. În timp ce gestionăm decent deficitul, vom identifica resurse astfel încât să aplicăm măsurile juste din PNRR și să le ajustăm pe cele pe care le-au lăsat în interesul găștilor lor de partid. Vom desființa SIIJ și vom pune la loc mecanismele care garantează independența magistraților și care consolidează încrederea oamenilor că actul de justiție se întâmpla în acord cu interesul legii și al comunității”, a menționat deputatul social-democrat.

Totodată, el a arătat că PSD va avea grijă de pensii și salarii așa cum a făcut-o întotdeauna, va avea grijă să protejeze interesele legitime ale investitorilor, ale antreprenorilor și ale angajaților pentru că acestea nu sunt divergente, ci dimpotrivă, dacă se dorește creștere economică si bună productivitate.

„Ne vom îngriji de agricultură, ne vom preocupa de adaptarea rapidă la „viața digitală”, în ritm cu evoluțiile globale și vom ști să echilibram bugetul țării astfel încât, cu PSD la putere, să se întâmple așa cum s-a întâmplat întotdeauna: oamenii de toate categoriile sociale să constate, gradual, că traiul lor de zi cu zi s-a îmbunătățit!”, a mai declarat Bejinariu.

El subliniază că PSD va ști să construiască armonios alături de partenerii PNL si UDMR care sunt competitori politici, fiind și firesc să aibă, la momente, viziuni diferite, interese politice diferite, soluții practice diferite, dar că zgomotul agresiv al partidelor mai recent inventate n-a reușit să convingă electoratul, în lipsa competențelor lor.

„Noi, membrii partidelor mature, oameni care ne-am dovedit în timp profesionalismul, buna-credință și capabilitatea de a gestiona eficient treburile țării vom ști să facem punți între viziunile politice uneori diferite astfel încât guvernarea PSD-PNL-UDMR să modernizeze mai departe România și să aducă bunăstare românilor.

Sondajele arată ca oamenii au încredere în această echipă, pulsul străzii indică faptul că românii cred în competențele și echilibrul acestei formule de guvernare. Încrederea oamenilor și priceperile noastre vor construi un viitor mai liniștit și mai bun pentru toți românii”, a conchis Eugen Bejinariu.