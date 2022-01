Primarul din Bosanci, Neculai Miron, vrea să fie exclus din PNL și să candideze la președinția CJ Suceava din partea Forței Dreptei cu sprijin AUR: Fac cinste tuturor președinților de organizații locale care îmi semnează excluderea

Primarul din Bosanci, Neculai Miron, a declarat la Analiza de Seară de la News Bucovina că își dorește să fie exclus din PNL și că va face cinste tuturor președinților de organizații locale PNL din județ care semnează pentru excluderea lui.

El a explicat că după Congresul PNL din septembrie 2021 s-a delimitat total de PNL și că a cerut încă de atunci excluderea din cadrul PNL.

„Am văzut ieșirea domnului Gheorghiu în presa locală. Spunea dumnealui că realizările din comuna Bosanci se datorează PNL. Fals. Când am preluat mandatul l-am preluat de la ALDE și am bătut un primar PNL cu două mandate consecutive. În momentul în care ALDE s-a asociat cu PSD m-am delimitat de ALDE și am optat pentru celălalt partid liberal și m-am înscris în PNL. Am obținut 70 la sută la prezidențiale pentru Iohannis, la locale aproape 70 la sută. A urmat congresul și după accea m-am delimitat de PNL deoarece principiile PNL nu mă mai reprezintă”, a spus Miron.

El a arătat că a lucrat 3 ani și șase luni în Germania, iar cunoscând modul de lucru al germanilor s-a gândit că și Klaus Iohannis va lucra în România cum lucrează germanii, dar că s-a înșelat.

„Toate principiile pe care le-a susținut în momentul în care a candidat la prezidențiale (…) le-a încălcat acum, recent, domnul Iohanni”, a spus Miron care a enumerat că președintele Iohannis a spus că nu va face alianță cu PSD, că nu va accepta penali în funcții, sau că cei care sunt dovediți plagiatori nu pot să rămână în funcție așa cum i-a cerut lui lui Victor Ponta.

Neculai Miron speră să fie exclus din PNL și a spus că din câte știe toți președinții de organizații au fost solicitați să semneze pentru excluderea lui din PNL.

„Fac cinste la toți președinții de organizații locale care îmi semnează excluderea”, a spus Miron care a menționat că dacă va fi exclus va rămâne primar independent.

În ceea ce privește susținerea pentru AUR, el a spus că s-a creat o confuzie.

„Faptul că am primit în localitate pe reprezentanții AUR pentru mulți a fost o confuzie. Am spus cu domnul Simion și Georgescu de față că sunt simpatizant al Forței Dreptei”, a arătat primarul.

El a explicat că l-a sprijinit pe George Simion la înființarea unei organizații locale AUR în Bosanci pentru că acesta i-ar fi reproșat că nimeni nu poate înființa o organizație în comună pentru că el „taie și spânzură” în Bosanci, iar prin gestul său a dorit să-i demonstreze contrariul pentru că într-un stat democratic nu se poate ca un partid să nu-și poată spune punctul de vedere.

Neculai Miron a recunoscut că discuția cu AUR a vizat și o eventuală susținere din partea acestei formațiuni a candidaturii sale la președinția Consiliului Județean Suceava.

Primarul din Bosanci spune că intenționează să candideze la președinția Consiliului Județean Suceava pentru că este o provocare.

„Eu când am candidat pentru primar am fost provocat de un primar liberal. Eram consilier atunci și modul cum lucra fostul primar- pe care l-am băut la dublu cu toate că era în PNL și avea două mandate- cum administra localitatea, m-a provocat. Acum e o nouă provocare a domnului Flutur. Văzând modalitatea de lucru a domnului Flutur cum exclude, elimină, oricine are personalitate, oricine este un om cinstit, un om corect, în PNL nu-și are locul. Ei vor primari care să stea ghiocel în fața dumnealui și să execute ordinele fără discernământ”, a declarat Miron.

Primarul din Bosanci a subliniat că este și a fost liberal și în gândire și în opinii dintotdeauna.

Neculai Miron consideră că în Suceava trebuie o schimbare, dar nu doar la nivel de Consiliu Județean, ci și la Primăria Municipiului Suceava.