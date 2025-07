149 de ani de solidaritate: Crucea Roşie Română lansează la Suceava proiectul „P.A.S. – Pregăteşte-te, Ajută, Salvează!”

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Crucea Roşie Română sărbătoreşte, vineri, 149 de ani de activitate neîntreruptă în sprijinul celor aflaţi în nevoie, sub deviza #FacemBine.Din1876.

De la dezastre naturale la conflicte armate, pandemii sau sprijin pentru persoanele defavorizate, organizația a demonstrat o implicare constantă în beneficiul comunităţilor vulnerabile.

Cu această ocazie, directorul Crucii Roşii Suceava, Corneliu Dediu, a anunțat lansarea proiectului „P.A.S. – Pregăteşte-te, Ajută, Salvează!”, finanţat din fondurile colectate prin taxa de timbru (1%) alocată filialelor, cu o cofinanţare de 15% din partea filialei Suceava.

Proiectul, cu o valoare totală de 94.300 lei, se va derula în perioada iulie – decembrie 2025 şi are ca scop promovarea importanţei primului ajutor prin trei componente esenţiale:

Formarea a 15 voluntari ai Crucii Roşii Suceava ca instructori pentru predarea primului ajutor premedical.

Cursuri de prim ajutor pentru 45 de cadre didactice şi 675 de elevi din judeţul Suceava, cu accent pe zone izolate şi vulnerabile.

Instalarea unui defibrilator semiautomat în centrul municipiului Suceava, pe esplanada Casei Culturii, la intrarea în parcarea subterană, cu sprijinul Primăriei, Consiliului Local Suceava şi al companiei Darex Auto Suceava.

În plus, Corneliu Dediu a spus că la începutul anului 2025, Crucea Roşie Română a obţinut recunoaşterea internaţională GFARC (Global First Aid Reference Center) şi IFAA (International First Aid Attestation), ceea ce permite filialei Suceava să ofere cursuri de prim ajutor premedical acreditate la nivel mondial.

Certificatele emise de Crucea Roşie Suceava sunt acum recunoscute internaţional, datorită instructorilor formaţi în cadrul proiectului GFARC.

„Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături în aceşti 149 de ani: autorităţi, companii, societatea civilă, mass-media şi, mai ales, voluntarii noştri. Solidaritatea şi bunătatea sunt pilonii care ne ghidează în misiunea de a face bine”, a declarat Corneliu Dediu.