Lucian Harșovschi îi răspunde viceprimarului Dan Ioan Cușnir: „Experiența nu se predă odată cu biroul!”

Consilierul local Lucian Harșovschi a transmis o replică dură viceprimarului Dan Ioan Cușnir, după ce acesta a criticat raportul de activitate prezentat de fostul viceprimar.

În mesajul său, Lucian Harșovschi precizează că în raportul de activitate nu a făcut referire nominală la nicio persoană, ci a menționat doar faptul că există proiecte care continuă și după administrația anterioară. Reacția lui Dan Ioan Cușnir l-a determinat să ofere un drept la replică public.

„Având în vedere reacția lui D.I. Cușnir, consider că este important să prezint faptul că, în data de 31 august 2023, a fost aprobat în Consiliul Local, fiind printre inițiatorii proiectului, studiul de fezabilitate privind Parcul Șipote. Atașez proiectul de hotărâre al Consiliului Local, în care am fost implicat și eu, precum și informarea făcută la vremea respectivă, așa cum a fost conceput de administrația din care am făcut parte și care urmează să fie implementat în perioada următoare”, a afirmat Harșovschi.

El a adăugat că, în aceeași ședință din august 2023, au fost aprobați și indicatorii tehnico-economici pentru transportul metropolitan – etapa a II-a, precum și indicatorii pentru modelarea urbană destinată fluidizării traficului (sensuri unice, bandă dedicată transportului în comun, semafoare la toate trecerile de pietoni etc.), proiecte care urmează să fie implementate în perioada următoare.

„Dacă memoria îi joacă feste lui D.I. Cușnir, îi amintesc că era consilier local și unele dintre aceste proiecte le-a votat doar pentru a avea activitate”, a precizat consilierul.

Proiectul de transport metropolitan ecologic care se implementeaza! Și ceea ce urmează, sensuri unice și modelare urbană

Referitor la alte critici aduse de viceprimar, Lucian Harșovschi a declarat: „Cât despre celelalte aberații, nu are rost să comentez. Poate, dacă experiența s-ar fi predat odată cu biroul, ar fi știut că sunt anumite atribuții pe care le are un viceprimar și eu nu am avut nicio legătură cu urbanismul sau cu fondul funciar! Consider că aceste atacuri ale lui Cușnir sunt menite să mascheze incompetența, aroganța și faptul că e depășit de această funcție, inclusiv din punct de vedere uman!”

Mesajul se încheie cu o recomandare tranșantă: „Cred că, uneori, este bine să știi și când să taci, nu doar să privești pădurea din față, fără să observi bârna din propriii ochi.”

Replica lui Harșovschi intervine pe fondul unui schimb continuu de acuzații între actuala administrație și foștii responsabili locali ai municipiului Suceava.