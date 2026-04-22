Teatru pentru copii, ateliere creative, circ și experiențe de beauty, în acest weekend, la Iulius Mall Suceava

Dacă ai rămas în Suceava weekend-ul acesta, Iulius Mall devine locul perfect pentru distracție și momente speciale pentru întreaga familie. Sâmbătă, copiii se vor întâlni cu personaje îndrăgite și vor participa la activități interactive care transformă joaca în amintiri de neuitat. Iar pasionații de beauty se vor bucura de o nouă experiență fresh și interactivă, dedicată skincare-ului și machiajului, la Sole Pop-Up Store.

Sâmbătă, 25 aprilie, cei mici au parte de o zi plină de magie, creativitate și distracție. De la ora 12:00, în fața magazinului Reserved, copiii și părinții sunt așteptați la spectacolul de teatru „Hansel și Gretel”, o adaptare după celebra poveste a fraților Grimm. Piesa aduce în fața publicului aventura a doi copii curajoși care se pierd în pădure și ajung la o căsuță fermecată din turtă dulce, o poveste plină de emoție și învățăminte despre curaj, solidaritate și legătura dintre frați. Participarea este gratuită.

Distracția continuă sâmbătă, în intervalul 15:00 – 17:00, la Atelierul de creație organizat la etaj, în zona Cinema City. Copiii își vor pune imaginația la lucru într-o activitate specială de realizare a unor tablouri cu ștrasuri, unde vor combina culori, forme și elemente strălucitoare pentru a crea mici opere de artă pline de personalitate. Atelierul se desfășoară în două grupe, prima în intervalul 15:00 – 16:00, iar cea de-a doua în intervalul 16:00 – 17:00. Locurile sunt limitate, iar înscrierile se fac la numerele de telefon 0230 208 700 sau 0230 208 701.

Sunt ultimele zile în care mai poți trăi magia circului la Iulius Mall Suceava. Până duminică, pe 26 aprilie, Circul Orlando așteaptă publicul cu un spectacol plin de energie și momente spectaculoase. Cu fiecare săritură îndrăzneață, rotație amețitoare și piruetă executată cu precizie milimetrică, acrobații reușesc să transforme gravitația într-un joc al curajului și al echilibrului. Biletele pot fi achiziționate online, dar și la locație.

În plus, până pe 3 mai, pasionații de beauty sunt invitați să descopere Sole Pop-Up Store, amplasat la parter, care reunește branduri internaționale apreciate și produse inovatoare, de la formule coreene la soluții eficiente pentru îngrijirea pielii. Vei putea testa produse, beneficia de oferte exclusive și te vei bucura de surprize precum goodie bags și evenimente cu invitați din domeniul beauty.

Vino la Iulius Mall Suceava și bucură-te de un weekend plin de experiențe memorabile, dedicate copiilor și întregii familii!