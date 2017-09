Balan: “In toamna lui 2014, partidele de dreapta vor da presedintele”

Conferinta de presa

Ioan Balan, deputat, liderul Organizatiei Municipale Suceava a PDL:

“Multumesc sucevenilor, Colegiului 2 si judetului Suceava pentru votul acordat PDL la aceste alegeri europarlamentare. In urma scorului, PDL se consolideaza ca principala forta din opozitie. In urma scorului, putem observa un trend ascendent. In 2012, PDL a batut intr-un singur colegiu. Azi, avem 2 colegii unde PDL a castigat. Matematica ne arata ca la Suceava pe scorul de acum PSD obtinea 5 deputati, PDL 4, iar PNL doar 1.

In toamna lui 2014, PDL-PNL va da presedintele. PSD, impreuna cu partidele cu care s-a aliat nu poate ajunge la 50 %. Partidele de dreapta, unite intr-un proiect comun, au mai mult de 50 %. Datoria noastra, a actorilor politici de pe dreapta, e sa gasim intelepciunea si orgoliile sa nu primeze si sa conteze proiectul de tara, in care Europa sa aiba siguranta ca Romania are institutii care functioneaza si asta dreapta o garanteaza.

Fuziunea dintre PDL si PNL a creat foarte multa emotie si speranta pentru electoratul de dreapta ca votul va fi unul util si nu dispersat si de care va depinde viitorul tarii pentru urmatorii 10 ani. Odata cu alegerea presedintelui tarii, care va fi de dreapta, imediat se va realiza in Parlament o majoritate care va da un Guvern de dreapta, ce va aduce prosperitate.

La Suceava, deocamdata, nu am avut nici o discutie cu cei de la PNL pentru ca si noi si ei avem Birouri Politice si vrem intai o serie de discutii intre noi separat, dupa care, cu siguranta, vom avea o conferinta de presa si vom comunica in perioada urmatoare. De la Centru ni s-a transmis ca primul lucru pe care trebuie sa il facem e sa asiguram noi majoritati in CL si CJ. Vrem sa dam semnalul ca e un proiect viabil si pornit cu dreptul de la inceput.

Timpul e extrem de scurt, iar lucrurile se misca si evolueaza in bine, iar decizia de fuziune a fost luata la nivel national. Celelalte decizii care tin de imn, denumire, insemne si candidat, de premier, vor fi luate in perioada urmatoare si lucrurile nu se vor bloca sub nici o forma. S-au luat in calcul mecanisemele care pot pune in valoarea oamenii din cele doua partide.

Municipiul Suceava, in conditiile in care primarul a decis sa nu se implice politic, e unul dintre municipiile castigatoare. La Arad, primarul si presedintele CJ sunt importanti politic la PDL. Suntem printre primele municipii PDL din tara.

Nu plecam cu ideea ca ala e bun sau nu. Toti sunt asteptati in acest proiect mare si nu doar PDL si PNL, ci si celalate partide. E o constructie care a creat emotie si o foarte mare asteptare. Sansa noastra e ca PDL e reprezentat extraordinar la varf. Cred in forta PDL in principal, dar si in cea a PNL. Cred in principal in dreapta si votantii de dreapta.

In perioada urmatoare, cei care s-au ratacit in bezna isi vor gasi drumul spre aceasta formula noua de dreapta, luminoasa. Baisanu e un lider important care in zilele urmatoare isi va arata adevarata valoare. Nu vor exista orgolii locale. Daca la nivel de varf am aratat ca se poate, de ce nu credeti ca intr-0 localitate nu se va putea face ceva?”