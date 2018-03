Dan Ioan Cuşnir: Asistăm la o dictatură a compromisului și a haosului, a prostului gust și a lucrului făcut de mântuială

Conferință de presă la sediul PSD Suceava. Participă preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, și consilierii locali Vasile Mocanu, Andrei Păduraru și Gabriel Buciac.

Dan Ioan Cuşnir:

„Nu suntem in campanie electorala, dar suntem cetateni ai Sucevei zi de zi, scopul nostru nu e castigarea primariei in 2020, ci sa aducem Suceava pe drumul modernizarii reale si sa redam onoarea sucevenilor.

Pentru asta suntem obligati sa castigam primaria in 2020. Va fi o etapa necesara si obligatorie. Acum asistam la o dictatura a compromisului si a haosului, a prostului gust si a lucrului facut de mantuiala.

Dupa 14 ani de Lungu, Harsovschi si PNL, nimic nu functioneaza cum trebuie si totul e o mantuiala. Nu avem predictibilitate pe termen mediu.”

Andrei Păduraru:

Cer public demisia celor responsabili de faptul ca s-a dat aviz nefavorabil pentru proiectul nostru de HCL pentru reducerea de pret la abonamente pentru pensionari. Dupa acest aviz, la doua saptamani primarul iese public si spune ca sunt bani de data asta si ca va da facilitati catre pensionari. Nu cred ca Ion Lungu mai e capabil sa conduca Primaria Suceava.

Primarul ne minte cu nerusinare de ani de zile ca vom avea autobuze electrice si nici pana acum nici macar nu e depus proiectul acesta.

Reinnoirea flotei si neamanarea platii subventiei erau obligatiile primariei catre TPL. Platile la TPL sunt intarziate cu un an, dar la Bioenergy se plateste in avans. Se vrea falimentarea TPL si scoaterea din faliment a Bioenergy.”

Dan Ioan Cuşnir:

„Cine e responsabil de TPL? Locotenetul lui Ion Lungu, Lucian Harsovschi, aducatorul de diplome inutile pentru Suceava.

Lungu sustine ca e multumit de lucrarea cu spatiile verzi din Suceava. Atragem atentia ca e o poveste penala platita cu banii sucevenilor.”

Vasile Mocanu:

„Am dat credit primarului cand a anuntat ritualic ca a dat drumul la procedura pentru realizarea Registrului local al spatiilor verzi din Suceava.

Semnele de intrebare au venit atunci cand am vazut cam cat de repede se face inventarierea. A venit tam-tam-ul ca e gata. Si ce am gasit noi: o forma fara fond si o improvizatie de-a dreptul pacaleala. M-am intrebat de ce sa ne pacalim. O firma din Baia Mare semneaza un contract care dintr-o data nu se mai cheama Registrul spatiilor verzi, ci servicii pentru realizarea unei aplicatii informatice in vederea realizarii Registrului spatiilor verzi. Si aplicatia care era parte componenta a registrului nu indeplineste conditia de open-geospatiala, si obliga primaria sa mai plateasca pentru tinerea la zi in aplicatie. Cand analizam registrul spatiilor verzi dam de surprize: stadionul, Parcul Areni si Parcul sahistilor cu tot cu betoane e spatiu verde. Inclusiv tribunele. Ba mai mult, pista de role de langa patinoar e spatiu verde.

Dupa planul spatiilor verzi, IFA e inca in viata si nu avem acolo nici un LIDL nici un mall si nici LIDL de pe Marasesti.

In Areni, in fata fostului complex al cooperatiei, sunt intabulati proprietari particulari cu carte funciara. In registru e domeniu public trecut. Unde suntem, ni se prezinta o documentatie care ar trebui sa fie registrul spatiilor verzi. Eu cred ca ar mai fi o situatie care l-ar avantaja pe domnul Lungu, daca ar imparti suprafata toata la cei care l-au votat ar fi excelent. Ca si asa sunt minoritari. Avem un simulacru al spatiilor si un melanj de date false sau falsificate.

Care e beneficiului primarului? Imediat dupa ce esti in norma legala mai poti sa tai cate o bucatica de ici de colo. Mai lasam suprafete neindentificate. Va dati seama ca si dughenele care au aparut in Suceava dupa 2000 sunt trecute tot la spatiu verde.

Daca un consilier local, indiferent de coloratura lui politica poate aproba asa ceva, cand o verificare neavizata in 30 de minute vede toata improvizatia, nu e o treaba legala.”

Gabriel Buciac:

„Din cele 342 de parcele ce se doresc a se face parcari, 104 sunt spatiu verde. Pe cea mai mare parte din ele sunt arbori. Pe unele parcele exista arbori, dar nu mai apar pe Registrul spatiilor verzi.

La stadion avem cladirile CSM, proprietati private Directiei de Sport. Ele apar ca spatiu verde.

Vrem un proiect de parcari in Suceava, dar sa fie unul sustenabil si care sa tina cont de putinul spatiu verde pe care il mai are orasul.”

Dan Ioan Cuşnir:

„Asa zisul proiect al parcarilor nu a existat in realitate niciodata. Vom vota asa zisul proiect al parcarilor cand va fi inventariat domeniul public si cand nu se va supraune in proprotie de 60% peste spatiile verzi.

In 2017 Lungu s-a laudat cu premiul de destinatie de excelenta. Dupa asta a preluat si Flutur diploma si se lauda cu ea. Acum si Harsovschi se lauda cu ea.

Premiul nu are legatura cu Primaria Suceava. UE a premiat modul in care CJ a cheltuit bani europeni pe niste obiective care sunt pe raza Sucevei.

Premiul trebuia ridicat de directorul muzeului si mai ales de Catalin Nechifor care a pus in aplicare proiectele europene.

Suceava, la patru ani de asfaltare de anvergura, poate primi acum titlul de Suceava SPART City si nu SMART City.”