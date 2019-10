Deputatul PSD Eugen Bejinariu, mesaj în Parlament despre noii politicieni din USR: Păreau a avea doar trecut senin și nici o legătura cu fraude, corupție sau conflicte de interese până când au fost investigați de presă

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejianariu a susținut în Parlament o declarație politică adresată în special politicienilor tineri din USR, pe care nu i-a nominalizat, dar cărora le-a transmis câteva din lecțiile pe care le-a învățat el în timp.

„Politicienii mai noi au învățat săptămâna trecută că atunci când te promovezi ca fiind neverosimil de pur, câțiva stropi de îndoială te pot macula mai dizgrațios decât posibile umbre dintr-o biografie banală, dacă ai fi acceptat că ești la fel de comun, cu bune și rele, ca orice profesionist, în orice meserie”, a declarat în Parlament deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu.

În declarația politică, deputatul social-democrat le transmite acestora că odată ce și-au proiectat asiduu imaginea fără fisuri și au perseverat în absurdul de a încerca să convingă că doar ei și echipa lor au monopolul justeții, al eticii, al moralei și că ei sunt fără de cusur penal, și că după ce și-au auto-administrat aceasta patetică iluzie, coborârea de pe soclu echivalează cu prăbușirea.

„Am înțeles cu toții acum de ce “oamenii noi în politică” păreau a avea doar trecut senin și nici o legătura cu fraude, corupție sau conflicte de interese. Pentru că, mai noi fiind, n-au fost nici scanați, nici investigați de presă. Nici măcar criticați. Dimpotrivă! Partidul lor s-a conturat și a crescut în anii de guvernare PSD, ani în care presa focaliza în mod legitim investigațiile și opiniile critice pe “oamenii puterii”. Dincolo de faptul că cei mai noi au beneficiat de privilegiul de a fi doar opozanți, s-au transformat ei înșiși din competitori politici în războinici violenți. Ne-au diabolizat, și-au ridicat susținătorii la luptă cu îndemnuri sângeroase și sintagme vulgare, au radicalizat publicul până la cote nebunești la care moderația a dispărut ca virtute și au adus în Parlamentul României manifestări intolerabile, de talcioc”, a spus Bejinariu.

El a amintit că le-a spus încă de atunci că felul în care răcnesc isteric, activează vuvuzele și se întind pe jos în sala Parlamentului nu este permis în nici o țară civilizată din lume.

„Vor afla mai temeinic acum din Parlamentul European, de la colegi de-ai lor ajunși acolo, care reînvață eleganța dezbaterii și faptul că un competitor politic trebuie înfruntat cu argumente, cu logică, cu soluții și proiecte, nu cu sintagme obscene și dublă măsură. Marketingul lor politic și rețetele tip Alinsky au funcționat în România pentru că suntem la început de istorie democratică și pentru ca ei au avut susținători preponderent tineri, deci mai idealiști. Susținătorii lor, tineri entuziaști fiind, chiar au crezut că pot exista oameni complet puri, imaculați din orice punct de vedere, la orice analiza. De aici și drama acestei prăbușiri convulsive prin care realitatea alungă iluziile”, consideră Eugen Bejinariu.

Deputatul social-democrat a mai arătat că dincolo de faptul că însăși sintagma “omul nou” produce frisoane celor care își amintesc din viață sau din lecturi originea stalinistă a unei astfel de năzuințe, a fi nou nu este o virtute și nici a fi tânăr și atât, după cum nimeni nu este în mod absolut și exclusiv meritoriu.

„Adevărul, dincolo de semnificația lui vast filosofică e totdeauna nuanțat, iar realitatea are obiceiul de a lua forma unghiului din care o privești. Noi politicienii mai vechi am învățat această lecție de la jurnaliști. Pentru că suntem mai vechi au trecut peste noi ani de critici și investigații de presă și chiar acuzații nedrepte și etichete malițioase ale jurnaliștilor. Am înțeles în timp că e parte din rolul nostru și că opțiunea de a face politică vine la pachet cu disponibilitatea de a fi permanent scanat aspru”, a mai declarat parlamentarul sucevean.

Eugen Bejinariu a prezicat că pe politicienii mai vechi, i-a învățat presa să fie deschiși la critici, să fie flexibili în dialog și să fie gata să acepte aceasta relație inegală.

„Jurnaliștii suspectează, speculează, interpretează și exagerează. Da, e drept consfințit prin decizii CEDO ca ei să poată adăuga accente, să poată pune tușe mai groase, chiar stridente pentru a fi elocvenți. Și o fac! Pentru că, din nou, realitatea care reiese din investigațiile lor are forma unghiului din care privesc ei, acela critic, suspicios, pe alocuri exagerat de scrupulos. Nu numai că au acest drept și acest exercițiu, domnilor mai noi în politică, dar au această rutină exersată în trei decenii, cu noi aceștia mai vechi în politică. Noi de la jurnaliști am învățat să facem politica aceea în care încap și opiniile lor. Uneori prevalează întocmai precum opiniile susținătorilor unui partid concurent”, a spus Eugen Bejinariu.

Deputatul social democrat le-a recomandat tinerilor în politică să învețe în ritm intensiv, ca să activitatea politică să revină la menirea ei și să fie extrasă din tranșeele în care aceștia au împins-o cu manifestări războinice și unelte de radicalizare.

„Aceasta este declarația unui politician cu decenii de activitate în mediul public și privat, aflat de aproape 20 de ani în politică. Eu însumi am avut parte de acuzații nedrepte, de speculații incorecte și de interpretări gazetărești fără temei. Dar niciodată în vreun cadru public sau privat n-am reproșat unui jurnalist exagerările, critica sau speculațiile. Am explicat, am argumentat sau am ignorat dacă erau pur și simplu răutăți subiective. N-am acuzat, n-am interpretat motivații și nici nu mi-am manifestat țâfnos frustrări. Pentru că un politician nu are acest drept”, a conchis Eugen Bejinariu.