Viorica Dăncilă anunță că intenționează să facă o nouă rectificare bugetară pentru a aloca fonduri localităților care au probleme de finanțare și spune că a acordat fonduri fără să țină cont de culoarea politică a primarilor. Ea le transmite primarilor PSD că la alegerile prezidențiale se va vedea gradul de încredere pe care îl au.

Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, la Interviurile News Bucovina, că urmează să fie adoptată o nouă rectificare bugetară pentru a se aloca fonduri localităților care au probleme și a explicat că alocările făcute din suma de 1,4 miliarde de lei au fost pentru cheltuieli de funcționare, menționând că banii au fost distribuiți în baza unei formule și nu pe criterii politice.

„Noi am susținut programele indiferent de culoarea politică a primarilor pentru că am considerat că țara trebuie să se dezvolte uniform, că toate localitățile au dreptul la dezvoltare.Eu m-am comportat ca un prim ministru al tuturor românilor. Nu am îndreptat fondurile doar către primarii PSD. Am ajutat toate comunitățile locale pentru că am știut că îi ajut pe oameni”, a spus Dăncilă.

Ea a menționat că rectificarea de 1,4 miliarde de lei s-a făcut pe formulă și că au fost bani de funcționare.

„În mod normal ar mai trebui să facem o rectificare bugetară și sperăm că putem să o facem că vedem că nu se creionează un alt guvern. Vedem unde sunt probleme să alocăm către primării”, a spus Dăncilă care a adăugat că sunt fonduri pentru că n momentul în care se ia o măsură există și proiecția bugetară care să dubleze acea măsură.

„Ați văzut că de-a lungul timpului, președintele, PNL, alți „binevoitori” spuneau de fiecare dată: Nu mai sunt bani de pensii și salarii. A fost vreodată când nu am dat pensiile și salariile la timp? ( S-a spus că) nu sunt bani să majorăm pensiile și salariile. Iată că la 1 septembrie am mărit punctul de pensie și am mărit pensia minimă”, a spus premierul demis.

Ea a mai declarat că nici previziunile privind depășirea deficitului nu s-au confirmat și că Eurostat a arătat că anul trecut deficitul a fost de 2,98 la sută

„Toate aceste îngrijorări false ale opoziției, ale președintelui, nu au arătat decât cinism la adresa oamenilor pentru că sunt pensionari care trăiesc de la pensie la pensie. Să spui unui pensionar că el nu-și mai primește pensia la timp când el trebuie să-și ia medicamentele, să-și asigure traiul de zi cu zi mi se pare un lucru total nepotrivit”, a spus Dăncilă.

Ea a spus că va merge înainte și va face rectificarea bugetară, iar primarii PSD „vor lupta”.

„Într-adevăr, într-o luptă politică, primarii sunt cei mai importanți pentru că ei beneficiază de cea mai mare încredere la nivelul comunității lor. Primarii au înțeles un lucru, că acest guvern, care a venit cu un program de guvernare este guvernul care îi ajută, indiferent de culoarea politică, să-și ducă la bun sfârșit și programul de guvernare cu care ei au venit în fața cetățenilor”, a spus Dăncilă.

Ea a apreciat că alegerile prezidențiale vor arăta și gradul de încredere pe care îl au primarii PSD în localitățile lor, iar unde PSD nu are primar, gradut de încredere al președintelui de organizație sau al candidatului partidului pentru funcția de primar.

Dăncilă a mai declarat că s-a întâlnit și cu primari liberali sau de la alte partide care i-au spus că ar dori să continue guvernarea PSD pentru că și-au primit alocările financiare pentru proiectele de dezvoltare locală și că le e teamă că vine guvernul PNL care va tăia FDI, PNDL și vor suferi toți.