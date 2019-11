Cătălin Nechifor: Am avut președinți doar politici ce a însemnat o frână pentru dezvoltare pentru că, de regulă, existau situații de bătălie politică între președinte și guvern. Cu Mircea Diaconu avem șansa unui președinte echidistant

Interviu cu vicepreședintele pe probleme de administrație al Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, președinte al organizației județene Suceava a Pro România

Reporter: -„Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană”, e replica din film ce îl urmărește pe Mircea Diaconu în această campanie electorală.

Cătălin Nechifor: – Am văzut și replica „Ghinion” și nu a însemnat nimic pentru că a și fost ales un om care spunea că are ghinion că are șase case din meditații despre care nu știa cât au costat. Despre oricine putem inventa orice, dar la Mircea Diaconu, față de mulți alții, trecutul este foarte prezent pentru că măcar ne putem uita la filme și vedem ce a făcut în vremea aia. La Klaus Iohannis nu avem cum să ne uităm că nu sunt filme, sper, despre el. La Dan Barna sunt noutăți mai proaspete din zona de finanțări europene, la Viorica Dăncilă îi știm mandatul recent, dar cred că Mircea Diaconu e candidatul despre care știm multe lucruri încă de acum 20,30 sau chiar 40 de ani și lucrul acesta cred că e bine.

Reporter: -Dacă Mircea Diaconu ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale ce ar însemna acest mesaj pentru scena politică românească?

Cătălin Nechifor: -Știți cum era replica din filmul „Apollo 13”: Huston, we have a problem! Problema e pentru Klaus Iohannis, așa cum s-a întâmplat și în 2004 și în 2009 și în 2014, cel care a câștigat turul întâi, și toți suntem de acord că domnul Klaus Iohannis va câștiga turul întâi cu un scor important, ei toți au pierdut alegerile în turul doi, pentru că în turul doi, în principal, se creează un val împotriva celui în funcție. Klaus Iohannis nu mai e în situația lui Klaus Iohannis din 2014 când era sloganul „Klaus, Klaus, scapă-ne de Mickey Mouse!” împotriva lui Ponta, probleme care s-au reglat în ultimul timp și Victor e din ce în ce mai apreciat. Dar în turul al doilea eu cred că și electoratul PSD care votează Dăncilă acum va veni la vot pentru Mircea Diaconu. Nu știu dacă cei care votează cu Barna sau Paleologu vor merge cu Iohannis și e singura finală care poate genera miză, care poate fi jucată în 24 noiembrie pentru că, e limpede: proiectul este ca în finală să ajungă Klaus și Viorica pentru ca rezultatul să fie fără emoții în favoarea lui Iohannis. Barna, din nefericire pentru el și pentru proiectul USR a demonstrat că e la fix la fel de haștag penal ca și Liviu Dragnea sau alții din PSD sau PNL și nu mai e o opțiune, iar Toader Paleologu rămâne cu simpatia unui intelectual, dar e într-o zonă joasă de interes.

Reporter: -Ce ar însemna pentru Pro România intrarea lui Diaconu în turul al doilea?

Cătălin Nechifor: -Chiar dacă ar fi să avem un scor, nu de turul al doilea, ci cu mult peste ceea ce am obținut la europarlamentare ar însemna validarea unui proiect politic curajos. Până acum în România au mai existat formule de alianță politică de susținere a unor candidați stric politici, inclusiv Victor Ponta a fost susținut când a candidat și de alte partide, Mircea Geoană a fost susținut de Crin Antonescu în 2009, Băsescu a fost susținut de Tăriceanu în 2004 și exemple sunt foarte multe. Acum avem primul proiect politic cu aderență importantă la publicul larg în care niște partide, nu tocmai mari, dar importante, susțin un candidat independent. A fost un proiect dificil de înțeles, de explicat, curajos, cu riscuri foarte mari, dar eu cred că a fost un proiect de deschidere pentru că avem 30 de ani de exercițiu democratic, am avut președinți doar politici și cred că lucrul acesta a însemnat o frână pentru dezvoltare pentru că, de regulă, existau situații de bătălie politică între președinte și guvern. A făcut-o și Iliescu, a făcut-o și Constantinescu, a făcut-o și Băsescu cu vârf și îndesat și iată că și Klaus Iohannis. Poate că e momentul în care să avem un președinte echidistant și care să țină echilibrul.

Reporter: -Proiectul Pro România va însemna construcția unei noi stângi în România?

Cătălin Nechifor: -Eu cred că lumea s-a schimbat și asta o vedem cu toții, de la modul de a gândi, de a socializa, de a face campanie. Un partid nu înțelege că el însuși trebuie să se schimbe, să se plieze pe noile formule de comunicare, de dezvoltare, de a face politici publice, e un partid închistat în trecut. PSD nu reușit lucrul acesta și o spun ca fost membru PSD, care de un an și jumătate sunt membru al Pro România. Într-adevăr, Pro România are șansa să facă ceva, chiar dacă în momentul acesta suntem ținta principală, evident suntem și ținta PSD și a PNL și s-a văzut și în această săptămână cum s-au pus cu tunurile pe noi, dar este vorba că ceea ce nu te omoară te întărește. În continuare, cu Victor Ponta, care are o imagine publică relativ bună, un om despre care poți spune foarte multe, dar nu poți spune că nu a guvernat bine, că nu și-a asumat responsabilitatea, că nu încearcă să facă o echipă mai proaspătă. Eu cred că Pro România poate să câștige foarte mult din această competiție. La europarlamentare am obținut un scor care ne-a validat, a fost prima competiție în care am luat șapte la sută, iar acum cu Mircea Diaconu sperăm la mai mult, dar bătăliile care vin anul viitor, parlamentare, locale, spre să ne aducă în situația în care să contăm în politica mare mai mult, chiar și în formulă guvernamentală.

Cătălin Nechifor: „În 10 noiembrie, dacă îl vrem pe Klaus Iohannis-stăm acasă, dacă vrem pe Dăncilă, nu facem nimic, dacă vrem schimbare votăm Mircea Diaconu”.

