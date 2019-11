Vicepreședintele regional al PNL, Ioan Bălan, a votat cu gândul la diaspora, pentru continuitate și un președinte european//VIDEO

Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Bălan, a votat, duminică, în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale cu gândul la diaspora și pentru o Românie normală.

Liderul regional liberal a fost însoțit la secția de votare de primarul Sucevei, Ion Lungu, de viceprimarul Lucian Harșovschi, dar și de mai mulți membri ai PNL Suceava.

Bălan a spus că și-a exercitat cel mai important vot și că a făcut-o cu gândul la diaspora.

„Votul acesta a fost cu gândul la cei din diaspora, la bucuria lor și la încrederea pe care și-o pun în noul președinte. Am votat pentru un parcurs european, am votat pentru continuitate, am votat pentru România normală. Am votat cu convingerea că acest președinte va face echipă cu guvernul și vom avea în realitate Autostrada Unirii, lucru așteptat de toți”, a spus Ioan Bălan.

El a adăugat că în ultimele zile a primit foarte multe mesaje în care se vorbea de necesitatea Autostrăzii Unirii, de normalitate și de un președinte european.