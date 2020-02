Competiția internă în USR Suceava pentru desemnarea candidatului la funcția de primar al Sucevei a fost între Teodora Munteanu și Dinu Zară, dar ultimul s-a retras. Munteanu: Nu știu ce a fost și nu am încercat să-l fac să revină

Candidatul USR la funcția de primar al municipiului Suceava, Teodora Munteanu, liderul USR Suceava, a declarat, marți, la Subiectul Zilei de la News Bucovina, că în competiția internă au fost doar doi candidați, respectiv ea și Dinu Zară care s-a retras și cursă și a demisionat din partid.

„Din păcate s-a retras. Nu știu ce a fost pentru că nu am mai vorbit cu el de atunci. Nu am încercat să-l fac să revină pentru că am văzut de atunci că este hotărât. Ceva l-a determinat. Din ce am înțeles eu, sunt motive personale”, a spus Munteanu.

Ea a spus că Dinu Zară a fost membru al USR trei săptămâni, dar că a sprijinit formațiunea la alegerile europarlamentare și chiar la alegerile prezidențiale.

„Cu sufletul a fost alături de noi, dar membru a fost doar trei săptămâni”, a spus Munteanu.

Liderul USR Suceava crede că Dinu Zară a renunțat pentru că e greu să faci politică și serviciu în același timp sau că a fost mai mare pasiunea pentru jurnalism.

„Poate că acolo, ceea ce faci tu depinde de tine, răspunzi doar tu de ceea ce faci, ori aici, în politică, mai răspunzi și de ce fac alții. Poate chestiunea asta l-a îndepărtat”, a spus Munteanu.

Dinu Zară, care fusese desemnat candidat USR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, a anunțat, duminică, decizia de a renunța la activitatea din USR la doar trei săptămâni de la înscriere și că va continua activitatea jurnalistică, iar cea civică în cadrul unei asociații neguvernamentale.