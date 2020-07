Deputatul USR Daniel Popescu: “Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor din România își bat joc de medicii specialiști din Moldova!”

Parlamentarul sucevean Daniel Popescu, ales deputat în Circumscripția nr. 43 – Diaspora și vicepreședintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaților, acuză Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor de lipsă totală de acțiune în ceea ce privește îmbunătățirea procesului de recunoaștere a diplomelor de medici specialiști din Republica Moldova. De mai bine de doi ani, deputatul USR încearcă prin toate prerogativele parlamentare să determine eficientizarea procedurilor care duc la posibilitatea ca medicii străini și moldoveni să profeseze în România. Pe fondul lipsei acute de personal medical specializat, ineficiența de care a dat dovadă până acum Ministerului Sănătății în legătură cu integrarea de specialiști în sistemul medical național (în condițiile în care există suficiente cereri) este consternantă.

După demersuri repetate în Parlament și pe lângă Ministerul Sănătății în vederea dinamizării procedurilor administrative de recunoaștere a titlului de medic specialist din Republica Moldova, deputatul USR a revenit către Ministerul Sănătății cu o nouă interpelare, prin care a cerut o prezentare actualizată a stadiului în care se află acest proces. Totodată, Daniel Popescu i-a adus la cunoștință Ministrului actual al Sănătății dificultățile pe care le întâmpină medicii care solicită să le fie recunoscute calificările dobândite în alte țări decât România.

De pildă, medicii moldoveni cu care deputatul USR a discutat în cadrul audiențelor parlamentare desfășurate la Chișinău, au deplâns, printre altele, atitudinea constant lipsită de respect și solicitudine a unor funcționari din Ministerul Sănătății și din cadrul Colegiului Medicilor. De asemenea, aceștia au vorbit despre procedura greoaie de soluţionare a dosarelor și de durata excesiv de lungă de procesare a cererilor. Și aceasta în condițiile în care mulți medici moldoveni (care dețin și cetățenie română) au primit deja oferte de angajare de la spitalele din România.

„Am fost printre primii parlamentari români care au făcut demersuri pentru îmbunătățirea acestor proceduri. Din păcate, guvernul PSD-ALDE nu a dorit nici măcar să caute soluții. Cu toate acestea, am continuat demersurile și, în 2019, am revenit asupra subiectului, am avut noi discuții, propuneri și noi interpelări către Ministerul Sănătății. La sfârșitul sesiunii parlamentare din 2019, am primit asigurări din partea fostului ministru al sănătății, domnul Victor Costache, că situația medicilor aplicanți era în curs de rezolvare. Toate solicitările noastre au rămas până acum fără efect, deși în martie 2020 am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții ministerului sănătății, care și-au asumat că vor transmite către ministrul sănătății propunerile de completare a HG 764/2017 privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic eliberate de alte state.” a declarat Daniel Popescu.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, cererea de recunoaştere a titlului de medic specialist ar trebui soluţionată în maximum 90 de zile de la data înregistrării dosarului complet la Ministerul Sănătăţii. În realitate, unii medici aplicanţi aşteaptă soluționarea dosarelor lor chiar și de aproape 1 an.

„Este regretabil faptul că procedura de autorizare a medicilor specialişti din Moldova durează atât de mult și că are un randament atât de scăzut, în condiţiile în care nevoia de medici specialişti în spitalele româneşti este foarte mare, mai ales în cele afectate de epidemia de COVID-19,” a mai afirmat Daniel Popescu.

Deputatul USR a purtat de mai bine de jumătate de an discuții aplicate și schimburi de comunicări cu funcționarii din aparatul administrativ al Ministerului Sănătății, dar rezultatele se lasă încă așteptate. Între timp, medicilor din Republica Moldova, care dețin inclusiv cetățenie română, le sunt blocate cererile de recunoaștere a titlurilor de medic specialist, mulți dintre ei neputând afla nici măcar informații despre stadiul de rezolvare a dosarelor.

„Fac apel, în al 12-lea ceas, la Ministerul Sănătății și la Colegiul Medicilor din România să rezolve problema cu maximă urgență. România, ca stat membru UE, trebuie să îmbunătățească procedura de recunoaștere a titlurilor de medic specialist dobândit în afara spațiului comunitar. Pe de altă parte, România trebuie sa cultive o relație privilegiată cu Republica Moldova, date fiind legăturile strânse istorice, culturale și lingvistice.” a încheiat parlamentarul sucevean Daniel Popescu.