Deputatul Eugen Bejinariu, revoltat în Parlament: Laserul de la Măgurele, triumf al cercetării românești, a fost aruncat la coșul istoriei de coaliția groparilor PNL-PLUSR. România a pierdut definitiv statutul de membru fondator al proiectului pe care l-a fondat în timpul guvernării PSD

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a transmis printr-o declarație politică în Parlament revolta sa față de actuala guvernare care a reușit să scoată România din proiectul european de cercetare privind Laserul de la Măgurele pe care tocmai România l-a fondat.

„Ignoranța celor care ne guvernează, lipsa lor de viziune și oamenii foarte slabi profesional pe care i-au cocoțat pe criterii politice la vârful cercetării românești au făcut astfel încât România să fie eliminată din cel mai important proiect științific european, proiect pe care l-a fondat alături de Ungaria si Cehia in timpul guvernării PSD, în anul 2013”, a spus Eugen Bejinariu.

El a arătat că în vremuri în care populația este îndemnată zilnic, în mod legitim să creadă în știință și în rezultatele acesteia, în ani în care singurul triumf notabil al științei românești este înregistrat de laserul de la Măgurele, în zile în care bugetul cercetării românești e schilodit de guvernanți neștiutori, România a pierdut definitiv statutul de membru fondator al ELIDC/ERIC (Extreme Light Infrastructure Delivery Consortium/European Research Infrastructure Consortium).

„Rușine vouă celor care conduceți România către umilința de a fi eliminată din proiecte științifice pe care le-a inițiat și cărora le-a oferit anvergură atunci când noi conduceam țara! Rușine vouă guvernanți PNL-PLUSR pentru felul în care amăgiți oamenii de știință români cu himera unor investiții viitoare în timp ce îi scoateți de pe harta cercetării europene! Rușine vouă pentru felul ipocrit în care fluturați preocuparea pentru România Educată în timp ce ați condamnat la dispariție produsul de vârf al științei românești recente!”, a spus Bejinariu.

Deputatul social-democrat sucevean a subliniat că proiectele dezvoltate în cadrul Institutului de la Măgurele au atras interesul și aprecierea lumii științifice internaționale.

„În timpul guvernării PSD, în anul 2013, s-a depus un amplu efort de coordonare a resurselor, s-au reunit energii, interese și contribuții din întreg spectrul academic, politic, științific astfel încât să putem face din susținerea Institutului și proiectelor sale un adevărat Proiect de țara in domeniul științific. Am reușit! Am demarat dialogul la nivel internațional, am stimulat interesul specialiștilor străini, ne-am propus să extindem proiectul românesc astfel încât el să devină proiect european. Am reușit! Am fondat și lansat acest proiect la nivel European alături de Ungaria si Cehia”, a explicat parlamentarul.

El menționat că acesta a fost primul triumf al cercetării românești din ultimele decenii și singurul demers științific care a depășit granițele țării căpătând suport, consistență, finanțare si anvergură europeană.

„Specialiștii români conduși de lideri politici ai PSD au reușit acest triumf pentru România, atunci! Lucrurile au funcționat bine, proiectul a avut rezultate, cooperarea a avansat. Până când la butoanele țării au venit „oamenii noi” ai politicii, până când politrucii lor fără școală, fără priceperi, fără viziune au început să distrugă tot ceea ce am construit noi. Săptămâna trecută Romania a pierdut definitiv statutul de membru fondator al proiectului pe care ea l-a fondat”, a atenționat Bejinariu.

Potrivit deputatului sucevean, România nu mai are nici măcar statutul de observator în cadrul proiectului ELIDC/ERIC.

„În lipsa recunoașterii rezultatelor sale de către comunitatea științifică internațională, in lipsa sprijinului internațional și a resurselor financiare alocate de UE, laserul de la Măgurele este condamnat, practic la dispariție. Cel mai important proiect al științei românești din ultimele cinci-șase decenii, produsul cel mai măreț al cercetării românești contemporane, rezultatele excepționale ale unor minți românești sclipitoare și eforturile a câteva generații de savanți români au fost aruncate la coșul istoriei de coaliția groparilor PNL-PLUSR. Nu contenesc să mă întreb dacă este doar prostie sau este vorba despre rea-voință?”, a conchis deputatul Eugen Bejinariu.