Accident rutier pe DN 18 în Cârlibaba: Motociclist rănit după o coliziune frontală cu un autoturism

Un accident rutier în care a fost implicat un autoturism și o motocicletă s-a produs, vineri dimineața, pe DN 18, în localitatea Cârlibaba.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un bărbat de 57 de ani din comuna Probota, județul Iași, aflat la volanul unui autoturism Opel Astra, a efectuat un viraj necorespunzător la stânga, fără a acorda prioritate unei motociclete conduse de un bărbat de 51 de ani din Sighetu Marmației, județul Maramureș, care circula din sens opus.

În urma coliziunii frontale, motociclistul a fost rănit.

Motociclistul a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde a fost diagnosticat cu o fractură la membrul stâng și o plagă contuză în regiunea mentonieră.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative, și li s-au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind în curs pentru clarificarea circumstanțelor accidentului.