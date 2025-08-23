Transport ilegal de material lemnos depistat într-o parcare din Drăgușeni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini, împreună cu lucrătorii Ocolului Silvic Dolhasca, au continuat, vineri, verificările începute de joi privind un transport de material lemnos identificat în parcarea unei stații de carburanți din comuna Drăgușeni.

Ansamblul rutier, format dintr-un cap tractor și o semiremorcă aparținând unei societăți comerciale a fost indisponibilizat și mutat la sediul Ocolului Silvic Dolhasca pentru inventariere.

În urma verificărilor, s-a constatat că ansamblul transporta 53,75 metri cubi de cherestea tivită rășinoase, cu 3,15 metri cubi mai mult decât cantitatea menționată în avizul de însoțire.

Societatea emitentă a avizului a fost sancționată cu o amendă de 4.000 lei conform Legii 171/2010, iar materialul lemnos în exces a fost confiscat valoric, întrucât nu s-a putut stabili cu exactitate tipul acestuia (scândură sau grinzi).

De asemenea, pozele din aplicația SUMAL Control nu au permis identificarea clară a întregii cantități de lemn, motiv pentru care societatea a primit o amendă suplimentară de 2.000 lei.

În plus, verificările au relevat că același ansamblu rutier a fost oprit în data de 23 mai 2025, ora 22:30, în localitatea Răcăciuni, județul Bacău, unde s-a constatat un transport cu 1,39 metri cubi de cherestea în plus față de aviz.

În timpul verificărilor conducătorul auto, Șerban Vasile, a refuzat cântărirea ansamblului rutier, deși inițial își exprimase acordul, cu condiția ca aceasta să fie realizată într-un loc omologat. Pentru refuz, acesta a fost sancționat de lucrătorii ISCTR Suceava cu o amendă de 20.000 lei conform OG 43/1997, fiind dispusă și reținerea plăcuțelor de înmatriculare. Societatea a fost amendată cu 8.000 lei conform HG 1317/2023, deoarece transportul s-a efectuat fără copie conformă a licenței de transport.