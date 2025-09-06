Femeie din Suceava, păgubită cu aproape 70.000  de lei într-o schemă de înșelăciune financiară


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată direct, vineri după amiaza, de o suceveancă ce a reclamat că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că în data de 11 august 2025, suceveanca a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept expert financiar al S.C. GETO CAPITAL S.R.L., o presupusă societate specializată în fonduri de investiții.

Prin discuții convingătoare, aceasta a câștigat încrederea femeii, care a fost îndrumată să își creeze un cont pe platforma webtrader.getocap.trade pentru a monitoriza investițiile și profiturile. Astfel, în perioada 11 august 2025 – 27 august 2025, suceveanca a efectuat mai multe transferuri bancare, însumând 66.733 de lei.

La ultimul transfer, aplicația Revolut a avertizat-o pe victimă cu privire la posibilitatea unei fraude. Verificând site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, suceveanca a constatat că S.C. GETO CAPITAL S.R.L. nu este autorizată să presteze servicii de investiții conform Legii nr. 126/2018.

Ulterior, aceasta a încercat să își retragă sumele investite, dar nu a reușit, deoarece retragerea necesita suportul „expertului financiar”.

În ciuda multiplelor tentative de contact, invocând inclusiv urgențe medicale fictive, presupusul expert a evitat să o asiste, pretextând că este permanent ocupat.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și propunerea unei soluții procedurale.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR