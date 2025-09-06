Femeie din Suceava, păgubită cu aproape 70.000  de lei într-o schemă de înșelăciune financiară



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată direct, vineri după amiaza, de o suceveancă ce a reclamat că a fost victima unei infracțiuni de înșelăciune.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că în data de 11 august 2025, suceveanca a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept expert financiar al S.C. GETO CAPITAL S.R.L., o presupusă societate specializată în fonduri de investiții.

Prin discuții convingătoare, aceasta a câștigat încrederea femeii, care a fost îndrumată să își creeze un cont pe platforma webtrader.getocap.trade pentru a monitoriza investițiile și profiturile. Astfel, în perioada 11 august 2025 – 27 august 2025, suceveanca a efectuat mai multe transferuri bancare, însumând 66.733 de lei.

La ultimul transfer, aplicația Revolut a avertizat-o pe victimă cu privire la posibilitatea unei fraude. Verificând site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, suceveanca a constatat că S.C. GETO CAPITAL S.R.L. nu este autorizată să presteze servicii de investiții conform Legii nr. 126/2018.

Ulterior, aceasta a încercat să își retragă sumele investite, dar nu a reușit, deoarece retragerea necesita suportul „expertului financiar”.

În ciuda multiplelor tentative de contact, invocând inclusiv urgențe medicale fictive, presupusul expert a evitat să o asiste, pretextând că este permanent ocupat.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și propunerea unei soluții procedurale.