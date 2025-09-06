Bărbat arestat preventiv la Gura Humorului după ce și-a ars soția în zona intimă cu un arzător cu gaz


Un bărbat a fost arestat preventiv de Judecătoria Gura Humorului după ce și-a ars soția în zona intimă pe fondul unor suspiciuni de infidelitate.

Potrivit datelor din anchetă, în 31 august 2025, Secția de Poliție Rurală nr. 5 Dărmănești a fost sesizată prin apel la 112 de către S.M., care a reclamat că, în jurul orelor 12:30-13:00, a fost agresată de soțul său, S.V., fiind arsă cu un arzător prevăzut cu butelie în zona intimă.

Incidentul a avut loc în locuința comună a cuplului.

Conform cercetărilor efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, există suspiciunea că S.V., profitând de starea de vulnerabilitate a soției sale, S.M., care este aproape complet nevăzătoare (poate vedea doar cu un ochi, la o distanță de maximum 2 cm), a folosit un arzător cu butelie de gaz.

Pe fondul consumului de alcool și al suspiciunilor de infidelitate, S.V. ar fi aprins arzătorul și i-ar fi provocat victimei arsuri de gradul II-A în zona interfesieră, pe fesa stângă și genunchiul drept, pe o suprafață de aproximativ 2% din corp.

Leziunile, atestate medical, necesită 12-15 zile de îngrijiri medicale, conform fișei preliminare.

În data de 5 septembrie 2025, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui S.V. pentru infracțiunea de violență în familie.

Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior, în aceeași zi, Judecătoria Gura Humorului a admis propunerea procurorului de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare.


