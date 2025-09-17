Participant la o înmormântare, rănit de o autoutilitară ce însoțea cortegiul funerar



Un bărbat care participa, marți, la o înmormântare în comuna Dorna Arini, a fost rănit de o autoutilitară care însoțea cortegiul funerar.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, marți, în jurul orelor 10:55, un bărbat a condus o autoutilitară Mercedes, pe strada Stufăriș din comuna Dorna Arini. Acesta însoțea un cortegiu funerar, iar din neatenție și având alte preocupări în timpul mersului a accidentat ușor un pieton care se afla în fața autoutilitarei.

La fața locului s-a prezentat un echipaj de ambulanță din cadrul S.A.J. Suceava – Substația Vatra Dornei, care l-a transportat pe bărbatul lovit la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Acesta a fost diagnosticat cu traumatism coapsă stângă și traumatism membru superior stâng.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de ,,vătămarea corporală din culpă”, iar cercetările sunt efectuate de către lucrătorii din cadrul Poliției Vatra Dornei – Compartimentul Rutier.