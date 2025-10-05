Un bărbat supărat că a pierdut la jocuri de noroc a spart un geam de la intrarea unui hipermarket din Suceava



Secția de Poliție Burdujeni a primit, duminică dimineața în jurul orei 5:00, un apel de la dispeceratul unui lanț comercial major, semnalând distrugerea unui geam din sticlă de la intrarea în complexul comercial sucevean.

O patrulă s-a deplasat imediat la fața locului, pe strada Calea Unirii nr. 27 B, în apropierea unui cazino.

Polițiștii au identificat un bărbat aflat în stare vizibilă de ebrietate, care a recunoscut fapta.

Acesta a relatat că, iritat după ce a pierdut o sumă importantă de bani la cazinou, a ieșit în exterior și a aruncat cu un pahar de sticlă în geamul intrării dinspre cazinou a complexului comercial, provocând spargerea acestuia. Un angajat al unei firme de pază privată, prezent în zonă, a confirmat incidentul, declarând că, în timp ce își efectua rondul, a observat cum suspectul a lovit geamul cu paharul.

În cauză, a fost întocmit un proces-verbal de constatare, iar cercetările continuă sub supravegherea Compartimentului Proximitate al Poliției, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.