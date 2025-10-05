Un bărbat de 60 de ani a murit într-un magazin de telefonie din Fălticeni



Un client a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla într-un magazin de telefonie din Fălticeni, iar cadrele medicale chemate de urgență au declarat decesul după o oră de manevre de resuscitare.

Poliția Municipiului Fălticeni a fost alertată, vineri dimineața, prin 112 de o angajată a unui magazin de telefonie mobilă situat la parterul unui imobil din centru care a anunțat că un bărbat a leșinat brusc în incinta unității.

O echipă operativă s-a deplasat imediat la fața locului, unde un echipaj al Ambulanței Fălticeni era deja prezent și efectua manevre de resuscitare asupra unui bărbat de aproximativ 60 de ani, căzut inconștient pe podea. Conform actului de identitate găsit asupra sa, acesta era din comuna Preutești, sat Huși.

Angajata a declarat că bărbatul intrase în magazin în jurul orei 08:20, se așezase la coadă, dar a căzut brusc, fără semne prealabile, motiv pentru care ea a sunat imediat la urgențe.

După o oră de manevre de resuscitare, cadrele medicale au constatat decesul bărbatului la ora 09:20.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Fălticeni, iar autoritățile au solicitat autopsia medico-legală la Serviciul de Medicină Legală Suceava pentru clarificarea cauzei decesului.