Detaliile accidentui cu doi răniți din comuna Vama: Un autoturism a pătruns pe contrasens și s-a lovit de un camion

Șoferul unui autoturism și pasagera sa au ajuns la spital cu multiple traumatisme după un impact violent produs sâmbătă dimineața pe raza comunei Vama.

Secția 14 Poliție Rurală Vama a fost sesizată sâmbătă dimineața în jurul orei 10:00, prin 112, cu privire la un accident rutier cu victime pe DN17.

Cercetările preliminare au stabilit că evenimentul s-a produs când un autoturism ce se deplasa dinspre Gura Humorului spre Câmpulung Moldovenesc a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un camion care circula regulamentar în direcția opusă.

În urma impactului autoturismul a fost proiectat în afara carosabilului, pe spațiul verde.

În urma coliziunii, au rezultat doi răniți conștienți: șoferul autoturismului, un bărbat de 45 de ani din municipiul Suceava, și o femeie pasageră pe scaunul din dreapta față.

Cei doi au fost transportați de urgență la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru îngrijiri medicale.

Diagnosticul medical a relevat pentru șofer un traumatism prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral ușoară (TCC ușor), suspiciune de fractură nazală și traumatism toracic anterior. Pasagera a fost diagnosticată cu traumatism prin accident rutier, traumatism toracico-abdominal închis și fractură de claviculă dreapta.

Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool în aerul expirat).

În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească circumstanțele exacte ale producerii accidentului.