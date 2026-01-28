Șoferul sucevean care s-a răsturnat în șanț la Dolhasca, reținut 24 de ore. El avea o alcoolemie de peste 2,40‰ și este cercetat penal pentru părăsirea locului faptei și conducere sub influența alcoolului



Poliția Orașului Dolhasca continuă cercetările în cazul accidentului rutier produs pe 21 ianuarie 2026, pe DJ 208S, în localitatea Gulia, în urma căruia un autoturism Skoda Octavia a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanț.

În urma probatoriului administrat, la data de 26 ianuarie 2026, față de conducătorul autoturismului – un bărbat din municipiul Suceava – s-a dispus continuarea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe (art. 336 alin. 1 Cod Penal), cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal. Soluția a fost confirmată prin ordonanță a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

La 27 ianuarie 2026, după analizarea dosarului împreună cu procurorul, față de suspect s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore (de la ora 14:05 din 27 ianuarie până la ora 14:05 din 28 ianuarie 2026), acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Vaslui.

Probele biologice de sânge recoltate suspectului la aproximativ o oră și 44 de minute după eveniment (prima probă la ora 17:26) au indicat o îmbibație alcoolică de 2,61‰ (proba I) și 2,43‰ (proba II), conform Buletinului de Analiză Toxicologică Alcoolemie emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava la 23 ianuarie 2026. În cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale de calcul retroactiv al alcoolemiei de către Institutul de Medicină Legală Iași, urmând ca după primirea raportului să fie pusă în mișcare acțiunea penală.

Polițiștii au administrat suficiente mijloace de probă (audieri de martori, imagini video de pe traseul parcurs de la intrarea în satul Probota până în locul impactului și ulterior până în zona centrală a orașului Dolhasca) care probează că suspectul se afla sub influența alcoolului anterior producerii accidentului.

În declarațiile date în calitate de suspect, bărbatul a negat comiterea faptei, susținând că ar fi consumat alcool după evenimentul rutier – afirmație contrazisă de probatoriul administrat.

După finalizarea expertizei medico-legale, suspectul va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni în vederea propunerii unei măsuri preventive.