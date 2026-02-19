Șofer din Dornești reținut în arest pentru că a condus cu o alcoolemie de 1,62‰



Un bărbat de 46 de ani din comuna Dornești a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 3 Marginea, după ce a condus un autoturism pe drumurile publice având o concentrație de alcool în sânge de peste 1,6‰.

Evenimentul a avut loc luni, 16 februarie, în intervalul orar aproximativ 21:26 – 21:40, pe strada Gării din comuna Dornești. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Postului de Poliție Dornești și lucrătorul de cercetare penală din SPR 3 Marginea.

Bărbatul a refuzat inițial testarea cu aparatul etilotest, însă a acceptat, cu consimțământul său, prelevarea a două mostre biologice de sânge la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Rădăuți. Buletinul de analiză toxicologică emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Suceava a relevat o alcoolemie de 1,62‰ la prima probă (ora 22:25) și 1,45‰ la a doua probă (ora 23:25).

În cadrul acțiunii „Blocada”, miercuri, 18 februarie, polițiștii au continuat verificările începute pe 16 februarie, au audiat martori, au ridicat și analizat înregistrări video și au administrat întreg probatoriul. Lucrătorul de cercetare penală s-a sesizat din oficiu și a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului” .

Prin ordonanță din 18 februarie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Polițiștii din SPR 3 Marginea au constituit escortă pentru transportul acestuia.