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Tânăr din Dumbrăveni depistat că a condus fără permis. El se certa cu un localnic într-o intersecție


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Un tânăr de 23 de ani, din localitatea Dumbrăveni, a fost depistat de polițiști că a condus un autoturism fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Evenimentul a avut loc joi, 18 iunie 2026, în jurul orei 06:20, pe strada Academician Mihai Cimpoi, în zona centrală a comunei Dumbrăveni.

Lucrătorii Poliției Orașului Salcea, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat autoturismul marca VW Passat oprit în dreptul unei intersecții, iar conducătorul auto discuta cu o altă persoană.

Având suspiciuni cu privire la un posibil eveniment rutier recent, polițiștii au procedat la legitimarea persoanelor. Conducătorul auto a prezentat actul de identitate, certificatul de înmatriculare și polița RCA (valabile), dar nu a putut prezenta permis de conducere. Verificările în bazele de date au confirmat că acesta nu deține permis pentru nicio categorie de vehicule, nici în România, nici în alt stat.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta a fost condus la sediul Poliției Orașului Salcea pentru întocmirea actelor de constatare.

În cauză s-au dispus cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.


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